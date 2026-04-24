  • உதயமானார் சனி பகவான்: 5 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி

உதயமானார் சனி பகவான்: 5 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி

Sani Udhayam Rasi Palangal: சனி பகவான் ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி உதயமானார். இது 5 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நன்மைகளை அளிக்கவுள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Sani Peyarchi Palangal: மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிப்பதால் சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் என போற்றப்படுகிறார். அவரது ஒவ்வொரு அசைவும் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
கடந்த சில காலமாக சனி பகவான் அஸ்தமன நிலையில் இருந்தார். ஆனால் ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி அதிகாலை 4:49 மணிக்கு, அவர் மீண்டும் உதயமாகியுள்ளார். இக்காலகட்டத்தில் சனியின் ஆற்றல் மேலும் தீவிரமடையும்  

சனி உதயத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளுக்கு இது அதிக அளவிலான நன்மைகளை அளிக்கும். சனி பகவானின் இந்த மாற்றம் இவர்களது வாழ்வில் பொற்காலத்தை கொண்டு வரும்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனி பகவானின் இந்த உதயம் ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே சொல்லலாம். நீண்ட நாட்களாக நிறைவேறாமல் இருந்த உங்கள் விருப்பங்கள் அனைத்தும் இப்போது ஈடேறும். நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு வீடு அல்லது புதிய வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு அமையலாம். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். இதன் விளைவாக உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் சேமிப்பு அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில், உங்கள் செயல்பாடுகளைக் கண்டு உயர் அதிகாரிகள் மகிழ்ச்சியடைவார்கள். தேங்கிக்கிடந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் மிக விரைவாக நிறைவடையும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களும் கணிசமான லாபத்தை ஈட்டலாம்.

மிதுனம்: சனி உதயத்தின் தாக்கத்தால், மிதுன ராசியினர் தங்கள் தொழில் மற்றும் பணியில் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள். அலுவலகத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் கடின உழைப்பிற்கு முழுமையான அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும். சமூகம் மற்றும் பணியிடம் ஆகிய இரு இடங்களிலும் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். தொழில் நிமித்தமாக மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் மூலம், புதிய நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மிகவும் வலுவாக இருக்கும். இருப்பினும், அதீத உற்சாகத்தின் காரணமாக வீண் செலவுகளைச் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.

துலாம்: துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களையும், நேர்மறையான ஆற்றலையும் கொண்டு வரும். அலுவலகமாக இருந்தாலும் சரி, தொழிலாக இருந்தாலும் சரி சனி பகவானின் அருளால் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை அனைவரும் பாராட்டுவார்கள். தற்போது நீங்கள் பார்க்கும் வேலையில் திருப்தியின்றி இருந்து, அதை மாற்றிக்கொள்ள விரும்பினால், அதற்கு இதுவே மிகச் சிறந்த தருணமாகும். சனி பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், நீண்ட நாட்களாக முடிக்கப்படாமல் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும், எவ்விதத் தடங்கலும் இன்றி நிறைவடையும். இதன் மூலம் உங்கள் நிதி நிலைமை மேலும் வலுப்பெறும்.

தனுசு: தனுசு ராசியினருக்கு, சனி உதயம் ஒரு உந்துசக்தியாக அமையும். இது அவர்களின் நிதி சார்ந்த போராட்டங்கள் அனைத்திற்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான ஏராளமான வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். பணியிடத்தில் உங்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். இது, முக்கியப் பொறுப்புகளை மிகுந்த திறமையுடன் கையாள்வதற்கு உங்களுக்கு உதவும். உங்கள் தொழிலில் நீங்கள் முதலீடு செய்திருந்தால், தற்போது அதிலிருந்து இரட்டிப்பு லாபத்தை நீங்கள் ஈட்டக்கூடும். புதிய கூட்டாண்மைகளைத் தொடங்குவதும் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும்.

மகரம்: சனி பகவானே மகர ராசியின் அதிபதியாக உள்ளார். ஆகையால் இந்த காலகட்டம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு 'பொற்காலமாகவே' அமையும். நீங்கள் அச்சமற்றவராகவும், முன்னெப்போதையும் விட மிகுந்த ஆற்றல் கொண்டவராகவும் உணர்வீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் பெயரும் புகழும் உயரும். ஊதியம் பெறும் பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். அல்லது ஒரு முன்னணி நிறுவனத்திடமிருந்து மிகச் சிறந்த வேலைவாய்ப்புக்கான அழைப்பு வரலாம். உங்கள் தொழிலில் முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இது ஒரு மிகச் சிறந்த தருணமாகும். மேலும், இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்தும் உங்களுக்கு முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.  

சனி பகவானின் அருள் பெற, 'ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே, கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி, தந்நோ மந்தப் ப்ரசோதயாத்' என்ற சனி காயத்ரி மந்திரத்தையும், கோளறு பதிகத்தையும் தினமும் பாராயணம் செய்வது நன்மை பயக்கும்.

இது தவிர ஏழை எளியவர்களுக்கு அன்னதானம், ஆடை தானம் போன்ற வழிகளில் நன்மை செய்யும் நபர்களையும் சனி பகவான் அதிகம் படுத்துவதில்லை. ஆகையால் முடிந்தவரை அடுத்தவர்களுக்கு உதவுவது சனி பகவானின் அருளை பெற உதவும்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

