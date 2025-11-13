இன்னும் 15 நாட்களில் வக்ர நிவர்த்தி அடையும் சனி: 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், அளவில்லா அதிர்ஷ்டம்

Sani Vipreet Rajyog 2025: சுமார் 138 நாட்கள் வக்ரமாக இருந்த பிறகு, சனி பகவான் இப்போது நவம்பர் 28, 2025 அன்று மீன ராசியில் நேரடியாக மாறுவார். இந்த திசை மாற்றம் ஒரு சிறப்பு விப்ரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்கும்.
விப்ரீத ராஜயோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றம், வெற்றி மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும். எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் அருள் கிடைக்கும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
ஒன்பது கிரகங்களில், சனி தேவர் நீதியின் கடவுளாகவும், கர்ம பலன்களை வழங்குபவராகவும் அறியப்படுகிறார். ஜோதிடத்தின் படி, சனி நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை வழங்குகிறார். சனி தனது நிலை அல்லது வேகத்தை மாற்றும் போதெல்லாம், அதன் ஆழமான தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும்.
ரிஷபம்: சனி பகவான் நேரடியாக மாறுவதால், ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தடைபட்ட திட்டங்கள் வேகம் பெற வாய்ப்புள்ளது. முன்பு இருந்த தடைகள் படிப்படியாகத் தாங்களாகவே தீரத் தொடங்கும். வணிகம் மற்றும் முதலீட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் லாபத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளைக் காணலாம்.
சிம்மம்: சனியின் நேரடிப் பயணத்தால், சிம்ம ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பெருகும். நீண்டகால தடைகள் இப்போது நீங்கும். பழைய முயற்சிகள் எதிர்பாராத வெற்றியைத் தரக்கூடும். வணிக விரிவாக்கம் அல்லது புதிய கூட்டாண்மைகளைத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும், மேலும் உங்கள் திட்டங்கள் விரும்பிய பலன்களைத் தரும்.
மீனம்: சனி இப்போது மீன ராசியில் நேரடியாகச் செல்கிறார், எனவே இந்த ராசிக்காரர்களை இது நேரடியாகப் பாதிக்கும். இதுவரை இருந்த குழப்பம் அல்லது முடிவெடுக்கும் தன்மை நீங்கும். முடிவெடுக்கும் திறன்கள் அதிகரிக்கும், மன அமைதி கிடைக்கும். இந்த நேரம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தையும் சமூக கௌரவத்தையும் அதிகரிக்கும். உடல் மற்றும் மன நிலைகளில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் சாத்தியமாகும்.
ஒரு ஜாதகத்தில் ஆறாவது, எட்டாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீடுகளின் ஆளும் கிரகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று உறவை உருவாக்கும்போது விப்ரீத ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் வாழ்க்கையில் போராட்டங்கள் மற்றும் கஷ்டங்களைத் தாங்கிய பிறகு மகத்தான வெற்றி, புகழ் மற்றும் செழிப்பை அளிக்கும். சனி நேரடியாக வந்த பிறகு இந்த யோகம் உருவாகும், ஒருவரின் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை வழங்குகிறது மற்றும் கடின உழைப்புக்கு பொருத்தமான வெகுமதிகளை வழங்குகிறது.
சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களில் சனி பகவான் பொதுவாக பல சோதனைகளை கொடுப்பார். அப்படிப்பட்ட நேரங்களில், நேர்மையான வழியில், முழுமையான முயற்சியை முதலீடு செய்து, பிறருக்கு உதவி, நேர்த்தியான வாழ்வை வாழ்ந்தால், சனி பகவான் மகிழ்ந்து அருள் புரிவார்.
