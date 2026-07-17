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சனி வக்ர பெயர்ச்சி: ஜூலை 27 முதல் 6 ராசிகளுக்கு அபாரமான ராஜயோகம்.. ஜாக்பட் நன்மைகள்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 17, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:39 PM IST

Sani Vakra Peyarchi Palangal: அனைத்து கிரகங்களிலும் சனி பகவான் மிக முக்கியமானவர். இன்னும் சில நாட்களில் நிகழவுள்ள சனி வக்ர பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு ராஜயோகத்தை அளிக்கவுள்ளது. ராசிகளின் பட்டியலில் உங்கள் ராசியும் உள்ளதா?

Saturn Retrograde: தற்போது மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சனி பகவான், ஜூலை 27 அன்று தனது வக்ர இயக்கத்தைத் தொடங்குகிறார். அவர் டிசம்பர் 12 வரை வக்ர கதியில் இருப்பார். இந்த சனி வக்ர பெயர்ச்சி ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், துலாம், விருச்சிகம் மற்றும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு உடனடி சுப பலன்களைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Shani Vakra Peyarchi1/8

சனி வக்ர பெயர்ச்சி

ஜூலை 26 அன்று நடக்கவுள்ள சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதியக் நன்மைகள் ஏற்படும். அந்த ராசிகளை பர்றி இங்கே காணலாம்.

Taurus2/8

ரிஷபம்

சனி வக்ர பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான் நன்மைகளை அளிக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் தடைபட்டிருந்த பணி உயர்வினைப் பெறக்கூடும். தொழில் மற்றும் வணிகம் விறுவிறுப்பாகவும் லாபகரமாகவும் நடைபெறும். தொழில் வாழ்க்கையில் விரைவான முன்னேற்றம் ஏற்பட வலுவான வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் திடீர் பண வரவுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

Gemini3/8

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி வக்ர பெயர்ச்சி அதிக நன்மைகளை அளிக்கும். நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் எதிர்பார்த்த சிறந்த வேலைக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். பணியில் இருப்பவர்களுக்கும், வேலை தேடுபவர்களுக்கும் வெளிநாட்டில் வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கான சூழல் உள்ளது.  வரவேண்டிய பாக்கிகள் உரிய நேரத்தில் வந்து சேரும். வருமானம் நாளுக்கு நாள் சீராக உயரும். உடல்நலப் பிரச்சினைகளிலிருந்து மீள்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.

Cancer4/8

கடகம்

சனி வக்ர பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். மிகுந்த செழிப்பையும் வெற்றியையும் (ராஜ யோகம்) காண்பீர்கள். அரசியல் செல்வாக்கு கிட்டும். அரசுத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றியடையும். உங்கள் பிள்ளைகள் பெரும் வெற்றி பெறுவார்கள். பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் வேலை தேடுபவர்களுக்கும் வெளிநாட்டிலிருந்து வாய்ப்புகள் வந்து சேரும். போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் நேர்காணல்களில் பெரும் வெற்றி கிடைக்கும். ஒரு கௌரவமான குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவருடன் திருமண உறவு உறுதியாகும். பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்கும். உடல் ஆரொக்கியம் நன்றாக இருக்கும். 

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துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். தொழில் அல்லது வணிகத்தில் லாபகரமான மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் வேலை தேடுபவர்களுக்கும் வெளிநாட்டில் வாய்ப்புகள் அமையும். நிதி மற்றும் தனிப்பட்ட பிரச்சினைகளிலிருந்து தீர்வு கிடைக்கும்; உடல்நலக் குறைபாடுகளிலிருந்தும் நிவாரணம் கிடைக்கும். மேலும், குழந்தை பாக்கியம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.

Scorpio6/8

விருச்சிகம்

சனி வக்ர பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். குறைந்த முயற்சியிலேயே நீங்கள் பெரும் லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள். இந்த காலத்தில் சனி பகவானின் அருளால் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது; புதிய தொடர்புகள் மூலம் நன்மைகள் உண்டாகும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் எந்தவொரு முயற்சியிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். நீங்கள் விரும்பும் இடத்திற்கு மாறுதல் அல்லது குடிபெயரும் வாய்ப்பு உள்ளது.

Capricorn7/8

மகரம்

சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கனவிலும் நினைத்துப்பார்க்காத சுப நிகழ்வுகள் அரங்கேறும். உங்கள் பணியில் நீங்கள் உயர் பதவிகளை அடைவீர்கள். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பும் நிறுவனங்களில் பணி கிடைக்கும். எதிர்பாராத பண வரவுக்கான வலுவான வாய்ப்பும் உள்ளது.

Disclaimer8/8

பொறுப்புத் துறப்பு

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

TAGS:
saturn retrograde
Shani
Saturn

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