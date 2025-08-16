English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சஞ்சு சாம்சன் CSK வர வாய்ப்பில்லை.. டிரேட் டீல் வேலையாகாது.. இதுதான் காரணம்!

Chennai Super Kings: 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலம் வரும் டிசம்பரில் நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக அனைத்து அணிகளும் திட்டமிட்டு வருகிறது. 

 
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் சீசனில் படுமோசமாக விளையாடிய காரணத்தில் வரும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாட முடிவெடுத்துள்ளனர். 

இதற்காக அவர்கள் சில வீரர்களை டிரேட் மூலம் வாங்க திட்டுமிட்டுள்ளனர். குறிப்பாக சிஎஸ்கே அணி சஞ்சு சாம்சனை வாங்க பிளேன் செய்ததாக கூறப்பட்டது.   

ஆனால், சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஜடேஜா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோரில் ஒருவரை கேட்டதால், இந்த பேச்சுவார்த்தை கைவிடப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டு வருகிறது. 

இந்த நிலையில், சஞ்சு சாம்சனை சென்னை அணி வாங்க வாய்ப்பில்லை. இந்த டிரேட் டீல் நடக்காது என்று ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூறி உள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், சிஎஸ்கே - ஆர்ஆர் டிரேட் வேலை செய்யாது? 

ஏனெனில், ஒருவேளை சஞ்சு சாம்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு டிரேட் செய்யபட்டால், ராஜஸ்தான் அணி அவரது இடத்தைல் நிரப்ப, மற்ற அணிகளுடன் டிரேட் செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும். அது போன்ற சூழலில், சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக ஆர்ஆர்-க்கு மதிப்புமிக்க வீரர்கள் கிடைக்க மாட்டார்கள்.

மறுபக்கம், சிஎஸ்கே  பெரும்பாலும் டிரேடிங்கை நம்பும் அணி கிடையாது. அவர்கள் ஜடேஜா போன்ற வீரர்கள் கொடுக்க விரும்ப மாட்டார்கள். எனவே சஞ்சு சாம்சனை டிரேட் செய்யப்படுவது என்பது நடக்காத ஒன்று. அதற்கு வாய்ப்பில்லை. அது போன்ற டிரேடிங் செய்வதால் ராஜஸ்தான் அணிக்கு எந்த பலனும் இல்லை என அஸ்வின் கூறினார்.  

