English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சஞ்சு சாம்சன், குல்தீப் இல்லை! டி20 உலகக் கோப்பையில் பிளேயிங் 11 - ஸ்ரீகாந்த் தேர்வு!

சஞ்சு சாம்சன், குல்தீப் இல்லை! டி20 உலகக் கோப்பையில் பிளேயிங் 11 - ஸ்ரீகாந்த் தேர்வு!

முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனும், தேர்வுக்குழு தலைவருமான கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த், வரவிருக்கும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பைக்கான தனது விருப்பமான இந்திய அணியின் Playing XI-ஐ தேர்வு செய்துள்ளார்.

 
1 /6

நியூசிலாந்து தொடரில் சொதப்பியதால் சஞ்சு சாம்சனை தனது அணியில் இருந்து நீக்கி உள்ளார் முன்னாள் வீரர் ஸ்ரீகாந்த். சஞ்சு சாம்சனுக்கு போதுமான வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுவிட்டதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.  

2 /6

சஞ்சு சாம்சனுக்குப் பதிலாக இஷான் கிஷனை தொடக்க வீரராக களமிறக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீகாந்த் கூறியுள்ளார். நியூசிலாந்து தொடரில் இஷான் கிஷன் சதமடித்து அசத்தியதுடன், அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார்.  

3 /6

காயத்தால் நியூசிலாந்து தொடரை தவறவிட்ட திலக் வர்மாவை மீண்டும் அணியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளார். இஷான் கிஷன், அபிஷேக் சர்மா ஆகியோருடன் இணைந்து திலக் வர்மா விளையாடுவது அணிக்கு வலிமை சேர்க்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.  

4 /6

மேலும் சுழற்பந்து வீச்சில் குல்தீப் யாதவுக்கு பதிலாக வருண் சக்கரவர்த்தியை தனது அணியின் ஒரே ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்பின்னராக தேர்வு செய்துள்ளார் ஸ்ரீகாந்த். அக்சர் படேல் இன்னொரு ஸ்பின்னராக தேர்வு செய்துள்ளார்.  

5 /6

ஸ்ரீகாந்த்தின் அணியில், முதல் 4 பேட்ஸ்மேன்களில் மூன்று பேர் இடது கை ஆட்டக்காரர்களாக இருப்பார்கள். மேலும், முதல் 9 வீரர்களில் மொத்தம் 7 பேர் இடது கை பேட்ஸ்மேன்களாக இருப்பார்கள்.  

6 /6

ஸ்ரீகாந்த்தின் பிளேயிங் 11: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ரிங்கு சிங், ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி.

Team India Sanju Samson Axar Patel Tilak Varma Surya kumar yadav

Next Gallery

சிவ பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்! கம்மி விலையில் 7 ஜோதிர்லிங்கம் செல்லலாம்.. IRCTC சூப்பர் ஆபர்