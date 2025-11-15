English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சிஎஸ்கே கேப்டன்சியில் அதிரடி மாற்றம்! வெளியானது அறிவிப்பு!

சஞ்சு சாம்சன் சென்னை அணிக்கு வந்ததால் யார் கேப்டனாக தொடர்வார் என்பதை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
1 /6

ஐபிஎல் 2026-ம் ஆண்டு தொடருக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணியின் கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தொடர்வார் என்பதை அணி நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

2 /6

கடந்த 2025-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரிலும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தான் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார்.

3 /6

இருப்பினும், கடந்த தொடரின் பாதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக, அவரால் முழு தொடரிலும் கேப்டனாகப் பணியாற்ற முடியவில்லை.

4 /6

காயம் காரணமாக விலகுவதற்கு முன்பு வரை, ருதுராஜ் அணியை சிறப்பாக வழிநடத்தி, தனது தலைமைப் பண்பை வெளிப்படுத்தினார்.

5 /6

மெகா ஏலத்திற்கு முன்னதாக கேப்டனை உறுதி செய்ததன் மூலம், சென்னை அணி தங்களது எதிர்காலத் திட்டமிடலில் தெளிவாக இருப்பதை இந்த அறிவிப்பு காட்டுகிறது.  

6 /6

எம்.எஸ். தோனிக்குப் பிறகு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடுத்தகட்ட தலைமைப் பயணத்தில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருப்பார் என்பது இதன் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.

CSK Ruturaj Gaikwad Dhoni Sanju Samson IPL 2026

