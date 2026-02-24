புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா.. கொடியில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு

Sasikala Launches New Party and Flag: முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளான இன்று சசிகலா புதிய கட்சி தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ளார்.
Sasikala Latest News: அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா படத்துடன் கூடிய கொடியை அறிமுகம் செய்து புதிய கட்சி தொடங்குவதாக சசிகலா இன்று (பிப்ரவரி 24) அறிவித்திருக்கிறார்.
Tamil Nadu Political Latest News: தமிழகத்தில் விரைவில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இதனால் அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்துக்கொண்டே போகிறது.
அந்த வகையில், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பு என்ற முழக்கத்தை ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடங்கினார். அப்போது, சசிகலாம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் அவருக்கு ஆதரவாக இருந்தனர்.
ஆனால் திடீரென டிடிவி தினகரன் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைந்து அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி அளித்தார். இதையடுத்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணையப்போகிறார் என்ற செய்திகளும் வெளியாகி வந்தன.
இந்த நிலையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளான இன்று (பிப்ரவரி 24) சசிகலா புதிய கட்சி தொடங்கி உள்ளதாக அதிரடியான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
ஜெயலலிதாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் நலத்திட்ட விழா நடத்தப்பட்டது. அதில் பங்கேற்ற சசிகலா கட்சியின் கொடியை அறிமுகம் செய்தார்.
கட்சியின் கொடியில் கருப்பு, வெள்ளை, சிவப்பு நிறம் இடம் பெற்று அதில் அண்ணா, எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோர் புகைப்படங்கள் இடம் பெற்றுள்ளது. இதனை அறிமுகம் செய்த சசிகலா 9 ஆண்டுகள் அமைதியாக இருந்ததுபோல் இனி அமைதியாக இருக்க முடியாது என்று கூறினார்.
மேலும், விரைவில் கட்சியின் பெயரை அறிவிப்பேன் என்றும் கூறி உள்ளார். தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், சசிகலா புதிய கட்சியை தொடங்கி இருப்பது அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.