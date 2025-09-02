பூமிக்கு நெருங்கும் ஆபத்து...ஆய்வில் வெளியான திடிக்கிடும் உண்மைகள்!

Satellite study shows earth is in danger: பூமியில் பருவநிலைகள் எப்போதும் ஒரே மாதிரி இயங்குவதில்லை. விண்வெளி ஆய்வுகள், பருவச் சுழற்சிகளில் அதிர்ச்சிகரமான மாறுபாடுகளை காட்டியுள்ளன.
Satellite study shows earth is in danger: 20 ஆண்டுகளுக்கான செயற்கைக்கோள் படங்களை ஆய்வு செய்ததில், சில இடங்களில் வசந்தம் தாமதமாக வருவது, சில இடங்களில் இரட்டை உச்சி வளர்ச்சி காணப்படுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது உயிரினப் பன்மை, வேளாண்மை, மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தையும் பாதிக்கிறது.
பருவநிலை நேரங்கள் மாறுபாடு: பூமியில் குளிர், வசந்தம், கோடை, இலையுதிர் என நான்கு பருவங்கள் உள்ளது என்பதே நம் பாரம்பரிய நம்பிக்கை. ஆனால் விண்கலங்களின் உதவியுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய ஆய்வு, இந்த பருவங்கள் எப்போதும் ஒரே மாதிரி இயங்குவதில்லை என்பதையும், சில இடங்களில் நேரம் மாறுபடுகின்றதையும் காட்டுகிறது.
விண்வெளியிலிருந்து பருவங்களை காணலாம்: "பீனாலஜி" (Phenology) எனப்படும் பருவ சுழற்சியை பழங்காலத்திலிருந்தே மனிதர்கள் கவனித்துள்ளனர். இன்று, செயற்கைக்கோள் படங்களைப் பயன்படுத்தி பூமியின் தாவர வளர்ச்சி பருவங்களை நுணுக்கமாகக் காண முடிகிறது. இதன் மூலம் வருடாந்திர பருவச் சுழற்சியை தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
ஆய்வு எப்படி நடந்தது? 20 ஆண்டுகளுக்கான செயற்கைக்கோள் படங்களை ஆய்வு செய்து, தாவர வளர்ச்சியின் பருவச் சுழற்சி வரைபடம் உருவாக்கப்பட்டது. இதில் உயரமான மலைப்பகுதிகள் மற்றும் வடக்கு நாடுகளில் வசந்தம் தாமதமாக வரும் என்பதும், பல அதிர்ச்சிகரமான புதிய மாறுபாடுகளும் கண்டறியப்பட்டன.
மெடிடரேனியன் பருவ மாறுபாடு: கலிஃபோர்னியா, சிலி, தென் ஆப்ரிக்கா, தென் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் மெடிடரேனியன் பகுதிகள் அனைத்தும் ஒரே மாதிரி காலநிலை கொண்டவை. இங்கு தாவர வளர்ச்சி "இரட்டை உச்சி" (Double Peak) வடிவில் காணப்படுகிறது. அதாவது, காட்டுகளில் தாவர வளர்ச்சி மற்ற பகுதிகளைக் காட்டிலும் இரண்டு மாதங்கள் தாமதமாக நடக்கிறது.
அருகருகே இருந்தும் வேறுபாடு: சில இடங்களில், அருகருகே இருந்தாலும் பருவ வளர்ச்சி வேறுபடுகிறது. உதாரணமாக, அமெரிக்காவின் அரிசோனா மாநிலத்தில் உள்ள Phoenix மற்றும் Tucson நகரங்கள் வெறும் 160 கி.மீ தூரம் இருந்தாலும், மழை மற்றும் வளர்ச்சி பருவம் முற்றிலும் வேறுபட்டுள்ளது.
புதிய ஹாட்ஸ்பாட்கள்: வெப்பமண்டல மலைப்பகுதிகளிலும் பருவச் சுழற்சிகள் மிகக் கடுமையாக மாறுபடுகின்றன. மலைகள் காற்றோட்டத்தையும் மழையையும் மாற்றுவதால், அருகருகே உள்ள இடங்களில் தாவர வளர்ச்சி பருவங்கள் மாறுபடுகின்றன. இதுவே அந்தப் பகுதிகளில் அதிக உயிரினப் பன்மை (Biodiversity) உருவாக காரணமாக இருக்கலாம்.
உயிரினப் பன்மைக்கு தாக்கம்: பருவச் சுழற்சி மாறுபட்ட இடங்களில் தாவரங்களும் விலங்குகளும் வேறு வேறு நேரத்தில் வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. இதனால், ஒரே இனத்துக்குள் கூட மெல்ல மாறுபாடு வந்து, புதிய இனங்கள் உருவாகும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இது தான் “உயிரினப் பன்மை அதிகரிக்கும் காரணம்”.
மரபணு வேறுபாடு உருவாகிறது: வளர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கம் மாறுபட்டால், அந்தக் குழுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து இனப்பெருக்கம் செய்ய வாய்ப்பு குறையும். இதனால், மரபணுவில் (Genetic) வேறுபாடுகள் உருவாகி, காலப்போக்கில் புதிய இனங்கள் உருவாகும். இது உயிரினப் பன்மையை அதிகரிக்கிறது.
வேளாண்மை மீதும் தாக்கம்: கொலம்பியாவில் காப்பி விவசாயத்தில் கூட பருவ மாறுபாடு தாக்கம் செலுத்துகிறது. அருகில் உள்ள பண்ணைகளே இருந்தாலும், சில பண்ணைகளில் காப்பி மலர்ச்சி மற்றும் அறுவடை நேரம், அண்டை பண்ணைகளை விட மாதங்களுக்கு மாறுபடுகிறது. இதுவே உலகளாவிய வேளாண்மை பருவங்களை புரிய உதவுகிறது.
எதிர்காலம்: இந்த பருவ மாறுபாடுகள், உயிரியல் வளர்ச்சி மட்டுமல்லாமல் காலநிலை மாற்றம், விலங்குகளின் இடமாற்றம், மற்றும் மனிதர்களின் வேளாண்மை செயல்பாடுகள் போன்றவற்றையும் பாதிக்கின்றன. எனவே, பருவச் சுழற்சி மாறுபாட்டை விண்வெளியிலிருந்து கவனிப்பது, எதிர்கால சூழலியல் ஆய்வுகளுக்கு மிக அவசியம்.