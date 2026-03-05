English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! நகை, பணம் சேரும்

சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! நகை, பணம் சேரும்

Sani - Sukran Serkai Palangal: சனி மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கையால், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் அவர்களது வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றங்களை சந்திக்க இருக்கின்றனர். 

 
1 /6

ஜோதிடத்தில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கிரகமாக சனி கருதப்படுகிறது. சனி ஒவ்வொரு மனிதர்களின் செயல்களை பொறுத்து அதற்கேற்ற பலன்களை கொடுப்பவர். தற்போது சனி பகவான் மீன ராசியில் உள்ளார். இந்த நிலையில்,மார்ச் 03ஆம் தேதி சுக்கிரன் மீன ராசியில் நுழைந்துள்ளார்.   

2 /6

இதனால் சனி மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை நிகழ்கிறது. இந்த சேர்க்கை சில ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர்.   

3 /6

மேஷம் (Aries): சனி மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கையால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியான வளர்ச்சியை பெற இருகின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி பெறும். வேலை இடத்தில் மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். மேலும் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.   

4 /6

சிம்மம் (LEO): சிம்ம ராசியின் 8ஆம் வீட்டில் சனி மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கடின உழைப்பு தகுந்த மதிப்பு கிடைக்கும். இதுவரை இந்த பிரச்சனைகள் தீரும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பெருகும்.   

5 /6

தனுசு (Sagittarius): தனுசு ராசியின் 4ஆம் வீட்டில் சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் தனுசு ராசிக்காரர்களின் நிதி ஆதாயங்கள் உயரக்கூடும். தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். வணிகத்தில் புதிய வியாபாரத்தின் மூலம் பணம் சம்பாதிக்கலாம். தொழில் துறையில் புதிய வாய்ப்புகளை பெறுவார்கள்.    

6 /6

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

Zodiac Signs Rasi Palan sani sukran serkai Astrology

Next Gallery

டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.. எவ்வளவு? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு