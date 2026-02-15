30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மேஷத்தில் சனி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு இனி பொற்காலம் - ஏழரை சனி விடுபடுகிறது

Shani Gochar 2026: 2027 ஆம் ஆண்டில், சனி தனது பாதையை மாற்றி மேஷ ராசிக்குள் நுழைவார், இது 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிகழும் ஒரு பெரிய வானியல் நிகழ்வு. சனியின் பெயர்ச்சி மூன்று ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும்.
ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். 2027 ஆம் ஆண்டில், சனி பகவானின் பெரிய பெயர்ச்சி நிகழவிருக்கிறது. சனி பகவானின் இந்த பெரிய பெயர்ச்சி 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிகழும். அதன்படி இந்த பெயர்ச்சி மேஷ ராசியில் நிகழும். இந்த பெரிய மாற்றம் தொழில், வணிகங்கள் மற்றும் வங்கி இருப்புகளில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்களையும், மற்றவற்றுக்கு புதிய சவால்களையும் கொண்டு வரும்.
சனி மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகம். இது ஒரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் கடக்கும். மேஷம் சனியின் பலவீனமான ராசி, எனவே இங்கு அதன் பயணம் மிகவும் பாதிப்பு மிக்கதாகவும் தீர்க்கமானதாகவும் இருக்கும். பலரின் வாழ்க்கையின் திசை திடீரென மாறக்கூடிய காலமாக இது இருக்கும். நீண்ட காலமாக கடினமாக உழைத்தும், விரும்பிய பலன்களைப் பெறாதவர்களுக்கு, இந்த நேரம் "தடைகளை நீக்கும்" காலமாக இருக்கலாம். தாமதமான பதவி உயர்வுகள் மற்றும் தேங்கிய பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான நம்பிக்கை இருக்கும்.
இந்த 2027 பெயர்ச்சி மூன்று குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்டகாலமாக இருந்து வந்த ஏழரை சனி முடிவுக்கு வருகிறது. இப்போது மன அழுத்தம், அதிக செலவுகள் மற்றும் வேலையில் ஏற்படும் தாமதங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவீர்கள். வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் பெரிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு காத்திருக்கின்றன.
சிம்மம் மற்றும் தனுசு: இந்த இரண்டு ராசிகளின் மீதும் சனியின் பாதிப்பு முடிவுக்கு வரும். சில காலமாக நீங்கள் அனுபவித்து வந்த குடும்ப மோதல்கள் மற்றும் வேலைத் தடைகள் இப்போது தீர்க்கப்படும். தடைபட்ட திட்டங்கள் இப்போது வேகம் பெறும்.
ரிஷப ராசியில் ஏழரை சனியின் முதல் கட்டம் தொடங்கும்.
கன்னி மற்றும் மகரம்: இந்த ராசிக்காரர்கள் சனி திசை பலன்களை அனுபவிக்கத் தொடங்குவார்கள். இந்த ராசிகள் நிதி பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அவசரமாக எந்த முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
தன யோகங்கள் யாருக்கு கும்பம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு 2027 ஆம் ஆண்டு நிதி ரீதியாக மிகவும் வலுவாக இருக்கும். தொழிலதிபர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களையும் பெரிய ஒப்பந்தங்களையும் பெறலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் சம்பள உயர்வு பற்றிய நல்ல செய்தியைப் பெறலாம்.
சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.