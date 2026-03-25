சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும், வெற்றி மேல் வெற்றி

ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் 'நீதிக்கடவுளாகவும்', 'கர்மாக்களுக்குரிய பலன்களை வழங்குபவராகவும்' போற்றப்படுகிறார். சனி பகவானின் தாக்கம் ஒரு தனிநபரின் வாழ்வில் ஒழுக்கத்தையும், விடாமுயற்சியையும் கொண்டு சேர்க்கிறது.
ஜோதிடர்களின்படி, சனி பகவான் ஜூலை 27-ஆம் தேதி வக்ர கதியில் (பின்னோக்கிச் செல்லும் நிலை) பயணிக்கத் தொடங்குகிறார். அவர் மீன ராசிக்குள் இருந்தபடியே இந்த வக்ர இயக்கத்தை மேற்கொள்வார். சனியின் இந்த வக்ர நிலை டிசம்பர் 11-ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும்; இது மொத்தம் 138 நாட்கள் கொண்ட ஒரு காலகட்டமாகும். சனியின் இந்த வக்ர இயக்கம், மூன்று ராசிகளுக்கு மிகவும் சுபமான பலன்களைத் தரக்கூடும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.
மேஷம்: வக்ர நிலையில் உள்ள சனி பகவான் உங்கள் பிரச்சினைகள் அனைத்தையும் தீர்த்து வைப்பார். வேலை அல்லது தொழில் என எதுவாக இருப்பினும், மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் பணியில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பார்கள். உங்கள் வீண் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றலை நீங்கள் பெறுவீர்கள். ஊதிய உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன; அத்துடன், கூடுதல் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகளும் உள்ளன.
கடகம்: கடக ராசியைச் சேர்ந்த தொழில்முனைவோர், சனியின் வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் கணிசமான லாபத்தைப் பெறுவார்கள். ஒரு புதிய தொழில் அல்லது 'ஸ்டார்ட்அப்' நிறுவனத்தைத் தொடங்குவது குறித்துச் சிந்திப்பவர்களுக்கு, இக்காலம் மிகவும் மங்களகரமானதாக அமையும். ஊதியம் பெறும் பணியாளர்கள்கூட, தமக்கெனச் சொந்தத் தொழிலைத் தொடங்குவது குறித்துச் சிந்திக்கக்கூடும்.
மகரம்: மகர ராசியினருக்கு, சனி பகவான் மூன்றாம் வீட்டில் வக்ர நிலையில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். டிசம்பர் 11-ஆம் தேதி வரை, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் தாங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் சாதகமான பலன்களைப் பெறுவார்கள். புதிய வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும்; மேலும், முன்னணி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்புகளை பெறலாம்.
சனி காயத்ரி மந்திரம் சனிக்கிழமைகளில் சனீஸ்வர பகவானின் அருளைப் பெற்று, ஏழரைச் சனி, அஷ்டமச் சனி பாதிப்புகளைக் குறைக்க உதவும். "ஓம் சனைச்சராய வித்மஹே சாயாபுத்ராய தீமஹி தந்நோ மந்த: ப்ரசோதயாத்" இந்த மந்திரத்தை 108 முறை அல்லது 9 முறை ஜபிக்கவும்.
