  • சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி.. கண்ணீரில் தத்தளிக்கப் போகும் ராசிகள்.. தப்பிக்க வழி என்ன?

சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி.. கண்ணீரில் தத்தளிக்கப் போகும் ராசிகள்.. தப்பிக்க வழி என்ன?

ஜோதிடத்தில், சனி கிரகம் தனித்துவமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. ஒருவரின் கர்மவினைக்கு ஏற்பப் பலன்களை அளிப்பதாக இது நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், சில சமயங்களில் சனி கிரகம் வக்ர கதியில் (பின்னோக்கி) நகர்வதுண்டு. இந்த நிகழ்வு பன்னிரண்டு ராசிகளையும் பாதித்தாலும், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு இன்னல்களைச் சந்திக்கும் அபாயம் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த குறிப்பிட்ட ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது நாம் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
சனி கிரகம் கர்மம், நீதி மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அதிபதியாகும். இக்கிரகம் ஒரு ஜாதகத்தில் சுபமான நிலையில் அமைந்திருந்தால், நற்பேறு வந்து சேரும்; மாறாக, ஒருவன் சனியின் தீய பார்வைக்கு ஆளாக நேரிட்டால், எண்ணற்ற இன்னல்களைச் சந்திக்க நேரிடும். வரும் ஜூலை 27-ஆம் தேதியன்று, சனி கிரகம் மீன ராசிக்குள் பிரவேசித்து, தனது வக்ர கதியைத் (பின்னோக்கிய நகர்வை) தொடங்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இக்கிரகம் சுமார் 138 நாட்களுக்கு இந்த நிலையிலேயே நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, நான்கு ராசிகளைச் சேர்ந்த நபர்கள் பல்வேறு விதமான சிரமங்களைச் சந்திக்கக்கூடும். அந்த ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது நாம் விரிவாகப் பார்ப்போம்.  

மேஷம்: ஜூலை 27-ஆம் தேதி முதல், மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். மீன ராசியில் சனி பகவான் வக்ர கதியில் (பின்னோக்கி) பயணிப்பதால், இவர்கள் பல்வேறு சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். குறிப்பாக, இந்த ராசிக்கு இரண்டாம் வீட்டில் சனியின் வக்ர இயக்கம் தீவிரமாகச் செயல்படும். இதன் விளைவாக, இவர்கள் பலவிதமான தடைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். குடும்பம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் தீவிரமடையக்கூடும்; மேலும், குடும்பத்திற்குள் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகள் இவர்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும். இவர்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகள் பாதியிலேயே தடைபட்டு நிற்க வாய்ப்புள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இவர்கள் தங்கள் நிதிநிலை மற்றும் உடல்நலம் ஆகிய இரண்டிலும் சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும்.  

கன்னி: சனியின் வக்ர கதி காரணமாக, கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் தொழில் வாழ்வில் பல்வேறு இடர்பாடுகளைச் சந்திக்க நேரிடும். மேலதிகாரிகளிடமிருந்து வரும் பணி நெருக்கடிகள் தீவிரமடையும்; மேலும், தங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியமோ அல்லது அங்கீகாரமோ இவர்களுக்குக் கிடைக்காது. நீண்ட காலமாகப் பதவி உயர்வுக்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கு, இம்முறை ஏமாற்றமே மிஞ்சும். இவர்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகளில் தடைகள் அதிகரிக்கும்; அத்துடன், குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான மன மற்றும் உடல் ரீதியான இன்னல்களையும் இவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.  

தனுசு: தனுசு ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் உடல்நலம் விஷயத்தில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான நிதிச் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். இவர்கள் தங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம்; குறிப்பாக, பணம் செலவழிக்கும் முன் இருமுறை யோசித்துச் செயல்பட வேண்டும். உடல்நலம் சார்ந்த விஷயங்களில் அதீத கவனத்துடன் இருப்பது மிக முக்கியம்; இல்லையெனில், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. வயிறு சார்ந்த உடல்நலப் பிரச்சினைகள் இவர்களுக்குத் துன்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.  

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் சொந்த ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். அவர்கள் வியாபாரத்தில் நஷ்டங்களைச் சந்திப்பார்கள். நிதி, உடல்நலம், வேலை போன்றவற்றில் இழப்புகளைச் சந்திப்பார்கள். இது தவிர, சனியின் தாக்கத்தால் பல மனப் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள். பல சிக்கல்களில் மாட்டிக்கொள்வார்கள். 

சனி காயத்ரி மந்திரம் சனிக்கிழமைகளில் சனீஸ்வர பகவானின் அருளைப் பெற்று, ஏழரைச் சனி, அஷ்டமச் சனி பாதிப்புகளைக் குறைக்க உதவும். "ஓம் சனைச்சராய வித்மஹே சாயாபுத்ராய தீமஹி தந்நோ மந்த: ப்ரசோதயாத்" இந்த மந்திரத்தை 108 முறை அல்லது 9 முறை ஜபிக்கவும்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

