சனி பகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. வெற்றிகள் குவியும், பணம் கொட்டும்!

Shani uday 2026: சனி பகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள் குறித்து.
Shani uday 2026: மீன ராசியில் சனி பகவான் உதயமாக இருப்பதால், குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை பார்க்கலாம்.
Saturn Rising In Pisces: ஜோதிடத்தில் சனி பகவான் மிகவும் முக்கியமானவராக இருக்கிறார். இவரது ராசி மாற்றம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிட்ட மாற்றங்களை நிகழ்த்து.
இந்த நிலையில், வரும் மார்ச் 13ஆம் தேதி மீன ராசியில் அஸ்தமனமாகி, ஏப்ரல் மாதத்தில் அந்த ராசியில் உதயமாக உள்ளார். இதனால் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர்.
ரிஷபம்: சனி பகவான் மின ராசியில் உதயமாவது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கப்போகிறது. சனியின் பார்வை ரிஷப ராசியின் லாப வீட்டில் விழுவதால், நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்தை பெற இருக்கின்றனர். கூடுதல் வருமானத்திற்கு புதிய வழிகள் பிறக்கும்.
மிதுனம்: சனி பகவானின் உதயம் மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை கொடுக்க இருக்கிறது. அவரின் பார்வை மிதுன ராசியின் தொழில் ஸ்தானத்தில் விழுவதால், தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். கடின உழைப்பு நல்ல பலன் கிடைக்கும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு நல்ல செய்து வரும்.
மகரம்: மீன ராசியில் சனி பகவான் உதயமாவது, மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சிறந்த காலத்தை வழங்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் புது வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. குடும்பத்தாரின் ஆதரவு கிடைக்கும். மேலும், உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.