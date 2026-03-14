சனியின் அதிரடி மாற்றம்: இந்த ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், நல்ல காலத்துடன் வரப்போகும் பொற்காலம்

Sani Peyarchi 2026: திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் படி, வருகிற மார்ச் 21 அன்று, நீதிக் கடவுளான சனி பகவான், தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றப் போகிறார், இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வழங்க இருக்கிறது.
ஜோதிடத்தில், சனி நீதி, கர்ம மற்றும் ஒழுக்கத்தின் கடவுளாக கருதப்படுகிறது. ஒன்பது கிரகங்களில் சனி மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. இது ஒரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் பயணிக்கும். இதன் காரணமாக, சனியின் பலன் 12 ராசிகளில் மட்டுமல்ல, முழு உலகிலும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும். தற்போது, சனி குருவின் ராசியான மீனத்திலும், அதன் சொந்த நட்சத்திரமான உத்திரட்டாதிலும் உள்ளது. வரும் மார்ச் மாத இறுதியில், அதாவது 21 ஆம் தேதி சனி தனது நட்சத்திரத்தை மாற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சனியின் நட்சத்திர மாற்றத்தின் தாக்கம் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் உணரப்படும். இருப்பினும், மூன்று ராசிகள் சிறப்பு நன்மைகளை பெறலாம்.
ஜோதிடத்தின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 21, சனிக்கிழமை அன்று மாலை 4:00 மணிக்கு, சனி கிரகம் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறது. இக்காலகட்டத்தில், சனி கிரகம் மீன ராசியில் அஸ்தமன நிலையில் அமைந்திருக்கும். இதனிடையே சனி கிரகத்தின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி, சில ராசிகளின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். சனி அஸ்தமன நிலையில் சனி கிரகத்தின் நட்சத்திர மாற்றம், சனி திசை, அஷ்டம சனி, அர்த்தாஷ்டம சனி, ஏழரை சனி, போன்ற தாக்கத்தில் இருந்து விமோசனம் கிடைக்கும்.
மேஷம்: இந்த ராசியின் பன்னிரண்டாம் வீட்டில் சனி பகவான் வீற்றிருக்கிறார். பன்னிரண்டாம் வீட்டில் சனி அமைந்திருப்பதுடன், தற்போது 'ஏழரை நாட்டு சனி' (ஏழரைச் சனி) காலத்தின் முதல் கட்டமும் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தகைய சூழலில்—குறிப்பாக சனி பகவான் அஸ்தமனம், உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சினைகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்க உதவும். நீண்ட காலமாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சினைகள் தீர்வு பெறும். பொருளாதார ரீதியாக சிறப்பாக இருக்கும். சனி பகவானின் பார்வை இரண்டாம், ஆறாம் மற்றும் ஒன்பதாம் வீடுகளின் மீது விழுவதால், அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக அமையக்கூடும்.
சிம்மம்: இந்த ராசியில், சனி கிரகம் எட்டாம் வீட்டில் அமைந்திருக்கிறது. எட்டாம் வீடு என்பது திடீர் இழப்புகள், விபத்துகள், பின்னடைவுகள் மற்றும் ஆயுட்காலம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாகும். இதன் விளைவாக—சனி கிரகம் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொண்டு, அதே நேரத்தில் அஸ்தமன நிலையை (combust) அடைந்துள்ள இக்காலகட்டத்தில்—இந்த ராசிகள் தங்கள் வேலை மற்றும் தொழில் ஆகிய இரண்டிலும் நற்பலன்களைப் பெறும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த கவலைகள் முடிவுக்கு வரக்கூடும். புதிய வேலைவாய்ப்பைப் பெறலாம்.
தனுசு: சனி பகவான் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைவது, இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளில் நற்பலன்களை அளிக்கக்கூடும். தற்போது, இந்த ராசியில் சனி பகவான் நான்காம் வீட்டில் 'அஸ்தமனம்' நிலையில் பயணித்து வருகிறார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியினருக்குத் தொழில் மற்றும் வர்த்தகம் சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த சிக்கல்கள் தீர்வு காணக்கூடும். தற்போது இந்த ராசியானது, அர்த்தாஷ்டம சனி (4-ம் இடம்) தொடங்கி உள்ளது. இதன் மூலம், மனரீதியான மற்றும் உடல்ரீதியான அழுத்தங்களிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், உங்கள் தாயாரின் உடல்நிலையில் படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடும்.
சனி பகவானின் பரிபூரண அருள் பெற, 'நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம். மேலும், “ஓம் ப்ரம் ப்ரீம் ப்ரௌம் ஷக் சனைச்சராய நமஹ” என்ற சனி மூல மந்திரத்தை ஜபிப்பதும் நல்ல பலன்களை அளிக்கும்.
