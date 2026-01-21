சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: அடுத்த 2.5 ஆண்டுகள் இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோக வாழ்க்கைதான்

Sani Peyarchi Palangal: ஒன்பது கிரகங்களிலும், சனி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. சனி பாகவான் நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை தரும் கிரகம் ஆகும்.
சனி திசை மற்றும் ஏழரை சனி வாழ்க்கையில் துன்பங்களையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வரக்கூடும். சனி மகிழ்ச்சியடையும் போது, அவரது ஆசீர்வாதங்கள் ராஜாவாக மாறக்கூடும்.
சனி கிரகம் அனைத்து கிரகங்களிலும் மெதுவாக நகர்கிறது. ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாற இரண்டரை ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்ளும். வரும் 2027 ஆம் ஆண்டில், சனி கிரகம் பெயர்ச்சி அடைவார். ஜூன் 3, 2027 அன்று சனி மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். சனியின் பெயர்ச்சியால், பல ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். இவர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
சனியின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். ஆனால் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் பெயர்ச்சி ஒரு பொன்னான நேரமாக இருக்கும். சனியின் செல்வாக்கு அவர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை மாற்றும். கடன் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடுவதோடு, ஏராளமான செல்வம், செழிப்பு மற்றும் வெற்றியை அடையக்கூடும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலைகளும் நிறைவேறும். வேலைகள் முதல் வணிகம் வரை, வளர்ச்சி ஏற்படும். மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவார்கள்.
தனுசு ராசிக்கு சனிப்பெயர்ச்சி பலனளிக்கும். அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். தொழில் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். புதிய வாய்ப்புகள் எழக்கூடும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். நீண்டகால மன அழுத்தம் மற்றும் சிக்கல்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனிப் பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். சனி மேஷ ராசிக்கு நகரும்போது, கும்ப ராசி ஏழரை சனியில் இருந்து முழுமையாக விடுப்படுவார். நீண்ட காலமாக மன அழுத்தங்களும் தடைகளும் முடிவுக்கு வரும். முன்னேற்றத்திற்கான பாதைகள் திறக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.