  • 30 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேஷத்தில் சனிப் பெயர்ச்சி 2027: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர ராஜயோகம்

30 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேஷத்தில் சனிப் பெயர்ச்சி 2027: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர ராஜயோகம்

Saturn Transit 2027 In Aries : அடுத்த ஆண்டில் சனி பகவான் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் சனி பகவான் மேஷ ராசிக்குள் பிரவேசிப்பார். அடுத்த ஆண்டிலிருந்து, சனியின் 'ஏழரைச் சனி' நிலை மாறுவதுடன், சனியின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படும் ராசியும் மாற்றம் காணும்.
அடுத்த ஆண்டில் சனி கிரகம் மேஷ ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகப் போகிறது. குறிப்பாக, அடுத்த ஆண்டின் ஜூன் மாதத்தில் சனி மேஷ ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையும். சனியின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது பல ராசிகளுக்குச் சாதகமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்; இருப்பினும், தற்போது சனியின் 'ஏழரைச் சனி' (ஏழரை ஆண்டுச் சுழற்சி) காலத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் ராசிகளுக்கு, இக்காலம் சவாலானதாக அமையக்கூடும். சனி கிரகம் ஒரு குறிப்பிட்ட ராசியில் இரண்டரை ஆண்டுகள் குடிகொண்டிருக்கும். இது மெதுவாக நகரக்கூடிய ஒரு கிரகமாகும். 

சனியின் 'ஏழரைச் சனி' காலமானது மூன்று தனித்துவமான கட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒருவரின் ஜென்ம ராசிக்கு பன்னிரண்டாம், முதல் மற்றும் இரண்டாம் வீடுகள் வழியாகச் சனி கிரகம் பயணிக்கும்போது, ​​'ஏழரைச் சனி' காலம் நடைபெறும். சனியின் இந்தப் பெயர்ச்சிச் சுழற்சியின்போது, ​​சனி கிரகம் மீன, மேஷ மற்றும் ரிஷப ராசிகளில் சஞ்சரிக்கும் வேளையில், மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்கள் சனியின் 'ஏழரைச் சனி' தாக்கத்தை உணர்வார்கள். இந்தக் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில், மேஷ ராசியின் மீது சனியின் தாக்கம் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும். அதைத் தொடர்ந்து, சனி கிரகம் மேஷ, ரிஷப மற்றும் மிதுன ராசிகளின் வழியாகப் பயணிக்கும்போது, ​​ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்கள் சனியின் 'ஏழரைச் சனி' விளைவுகளை அனுபவிப்பார்கள்.

மேஷம், ரிஷபம் மற்றும் மிதுன ராசிகளுக்கு, 'ஏழரைச் சனியின்' எந்தக் கட்டம் மிகவும் சிரமமானதாக அமையும் ஜோதிட ரீதியாக ஏழரைச் சனியின் தாக்கம் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அவர்களின் லக்னம், ராசிநாதன் மற்றும் சனியின் நட்பு/பகைத் தன்மையைப் பொறுத்து மாறுபடும். மேஷ ராசியைப் பொறுத்தவரை நடுக் கட்டமான 'ஜென்மச் சனி' தான் அதிக சவால்களைத் தரும், ஏனென்றால் அந்த ராசியில் சனி பகவான் பலவீனம் அடைவதால் மனரீதியான அழுத்தங்கள் வரலாம். ஆனால் ரிஷப ராசிக்குச் சனி ஒரு 'யோக காரகர்' அல்லது நண்பர் என்பதால், முதல் கட்டத்தை விட மூன்றாம் கட்டத்தில் தான் சிறு அலைச்சல்கள் இருக்கும், மற்றபடி அவர்களுக்குப் பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படாது. அதேபோல மிதுன ராசிக்கும் சனி பகவான் நட்பு கிரகமாக இருப்பதால், நடுக் கட்டத்தில் தொந்தரவு தராமல் முதல் கட்டத்தில் மட்டும் சில வீண் செலவுகளையும் அலைச்சல்களையும் ஏற்படுத்துவார். சுருக்கமாகச் சொன்னால், மேஷத்திற்கு இரண்டாம் கட்டமும், ரிஷபத்திற்கு மூன்றாம் கட்டமும், மிதுனத்திற்கு முதல் கட்டமும் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலங்கள் ஆகும்.

சனி மேஷ ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆவதால் எந்தெந்த ராசிகள் பயனடையும்? சனி பகவான் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிக்கும்போது தனது 'நீச்ச' நிலையை அடைகிறார், அதாவது அங்கே அவர் மிகவும் பலவீனமாகி விடுவார். பொதுவாக சனிக்குரிய அந்த ஆதிக்கமும் வலிமையும் மேஷத்தில் இருக்கும்போது இயல்பாகவே குறைந்து காணப்படும். ஆனால் இதற்கு நேர்மாறாக, அவர் துலாம் ராசிக்குள் நுழையும்போது 'உச்சம்' பெற்று மிகுந்த பலத்துடன் விளங்குவார் என்பது ஜோதிட கணக்கீடு. சனியின் இந்த மேஷ ராசிப் பயணம் ஒரு சில ராசிக்காரர்களுக்குச் சவால்களையும் சங்கடங்களையும் கொடுத்தாலும், அதே சமயம் வேறு சில ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத யோகத்தையும் நல்ல மாற்றங்களையும் வாரி வழங்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

சனியின் மேஷ ராசிப் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகள் நன்மைகளைப் பெறும்? அடுத்த வருடம் நிகழப்போகும் சனிப் பெயர்ச்சியில், குறிப்பாக சனி மேஷ ராசிக்கு மாறுவதால் மகர ராசிக்காரர்களுக்குத் தொழில் மற்றும் வேலையில் நல்ல முன்னேற்றமும் லாபமும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல் விருச்சிக ராசியினருக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் தேடி வரும் என்றாலும், அவர்கள் ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதல் அக்கறை காட்ட வேண்டியிருக்கும். மிதுன ராசியினரைப் பொறுத்தவரை, எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் கைக்கூடி தொழில் சிறப்பதோடு, அவர்களுக்குத் தங்கள் வாழ்க்கைத்துணையின் பக்கபலமும் அதிர்ஷ்டமும் முழுமையாகக் கிடைக்கும்.

சனி பகவான் 'நீதிக்கடவுள்' என்று அழைக்கிறோம். அந்த வகையில் சனி பகவானைப் ப்ரீதி செய்ய, 'சனி ஸ்தோத்திரம்' மற்றும் அவருக்கெனச் சிறப்பித்த மந்திரங்களை ஜபிப்பது மிகுந்த நற்பலன்களைத் தரும். சனி பகவானுக்குரிய சக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்தோத்திரங்களை தினமும் கூறி வந்தால்,  ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, போன்ற பிடியில் இருந்து நிவாரணம் தர உதவும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

