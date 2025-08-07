2027 வரை மீனத்தில் சனி பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி

சனி பகவான் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். 2027 வரை மீன ராசியில் சனி பகவான் இருப்பார். மீன ராசியில் சனி பயணிப்பது 5 ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு ஆசிகள் கிடைக்கும்.
ஜோதிடத்தில் சனி பகனுக்கு ஒரு சிறப்பு இடம் உண்டு. சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். தற்போது, சனி பகவான் மீனத்தில் பயணித்து வருகிறார். 2027 வரை இதே ராசியில் இருப்பார்.
மீனத்தில் பயணித்து வரும் சனி பகவான் 5 ராசிகளுக்கு சிறப்பு ஆசிகளை வழங்குவார். 2027 வரை சனி பகவான் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு ஆசிகளைப் தருவார் என்று பார்ப்போம்.
ரிஷபம் - சனி பகவான் தற்போது ரிஷப ராசியின் பதினொன்றாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். சனி பகவான் 2027 வரை இந்த வீட்டில் இருப்பார். இந்த நேரத்தில், வருமானம் அதிகரிக்கும். வேலை மற்றும் வணிகத்தில் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். முதலீடு செய்வது நன்மை பயக்கும்.
கடகம் - சனி பகவான் தற்போது கடக ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். சனி பகவான் 2027 வரை இந்த வீட்டில் இருப்பார். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு பயண வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கல்வித் துறையிலும் வெற்றி கிடைக்கும். மத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
துலாம் - சனி பகவான் இந்த நேரத்தில் துலாம் ராசியின் ஆறாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். 2027 வரை சனி பகவான் இந்த வீட்டில் இருப்பார். நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். கடன்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவீர்கள். முதலீடு செய்வதன் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
விருச்சிகம் - சனி பகவான் இந்த நேரத்தில் விருச்சிக ராசியின் ஐந்தாவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். 2027 வரை சனி பகவான் இந்த வீட்டில் இருப்பார். இந்த நேரத்தில் திருமணம் நடக்கலாம். காதல் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகளிடமிருந்து மகிழ்ச்சியைப் பெறலாம். மத நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்பீர்கள். முதலீடு செய்வதன் மூலம் லாபம் கிடைக்கும்.
மகரம் - சனி பகவான் இந்த நேரத்தில் மூன்றாவது வீடான மகர ராசியில் பயணித்து வருகிறார். சனி பகவான் 2027 வரை இந்த வீட்டில் இருப்பார். இந்த நேரத்தில் உங்கள் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தினரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய வேலையைத் தொடங்கலாம். உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும்.
சனி பகவானின் அருள் பெற, 'நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்' என்ற ஸ்லோகத்தை பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.