English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு உச்ச அதிர்ஷ்டம், தலைக்கு மகுடம், எதைத் தொட்டாலும் தங்கம் தான்

Saturn Transit In Uthrattathi : 2026-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 21-ஆம் தேதி, சனி கிரகம் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறது. இந்த இடமாற்றம் மேஷம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ஆகிய ராசிகளின் மீது எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதையும், எந்தெந்த ராசிகள் இதன் மூலம் நன்மையடைவார்கள் என்பதையும் அறிந்துக் கொள்ளலாம்.
1 /7

ஜோதிடத்தின்படி, சனி கிரகம் நீதி மற்றும் ஒழுக்கத்தின் காரகனாக கருதப்படுகிறது. அதேபோல் சனி கிரகமானது மிகவும் மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகமாகளில் ஒன்றாகும்; இதன் பயணம் இரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் வரை நிலைத்திருக்கும். இதன் விளைவாக, இதன் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும், ஒட்டுமொத்த உலகிலும் நீண்ட காலத்திற்கு இருக்கும். தற்போது, ​​சனி கிரகம் குருவை அதிபதியாக கொண்ட மீன ராசியில் பயணித்து வருகிறது; இதனிடையே உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் (uthirattathi Nakshatra) சனி பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். இந்நிலையில், 2026-ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 21-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று, மாலை 4:00 மணியளவில், சனி கிரகம் உத்தராதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பிரவேசிக்க உள்ளது.  

2 /7

இந்த நேரத்தில், சனி கிரகம் 'அஸ்தமன' நிலையில் (combust) பயணிக்கும்; இதன் தாக்கம் சில ராசிகளுக்கு தெரியக்கூடும். ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, சனி கிரகம் பல்வேறு நட்சத்திரங்கள் வழியாகப் பயணிக்கும்போது, ​​அனைத்து ராசிகளின் வாழ்விலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது—குறிப்பாக, தற்போது 'ஏழரை சனி' (Ezharai Sani), 'அஷ்டம சனி' அல்லது 'மகா தசை' ஆகியவற்றின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்டிருப்பவர்களின் வாழ்வில் இம்மாற்றங்கள் தென்படும். இம்முறை, சனியின் நிலையில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம், பல ராசிகளின் வாழ்வில் நிம்மதியையும் முன்னேற்றத்தையும் கொண்டுவரும். எந்தெந்த ராசிகள் இதன் மூலம் நன்மையடையப் போகின்றன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.  

3 /7

மேஷம்: மேஷ ராசிகளுக்கு, சனி பகவான் தற்போது பன்னிரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார்; மேலும் 'ஏழரைச் சனியின்' முதல் கட்டம் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் மற்றும் அதன் அஸ்தமன நிலை உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் குறைய வழிவகுக்கலாம். நீண்ட காலமாகத் தொடர்ந்து வந்த உடல்நலக் குறைபாடுகளில் முன்னேற்றம் காணப்படலாம். மேலும், பொருளாதார ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்; அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்குச் சாதகமாக அமையலாம். கடன் சுமையிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும்.

4 /7

சிம்மம்: சிம்ம ராசிகளுக்கு, சனி பகவான் தற்போது எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த எட்டாம் வீடு என்பது திடீர் நிகழ்வுகள் மற்றும் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் தொடர்புடையதாகும். சனியின் இந்த இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் நிலை மாற்றத்தின் காரணமாக, தற்போதைய சூழல் இனி நல்வழியில் திரும்பக்கூடும். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் ஆகிய இரு துறைகளிலுமே நற்பலன்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த கவலைகள் நீங்கலாம்; குறிப்பாகக் குடும்ப விவகாரங்கள் அல்லது குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரலாம். புதிய வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகக்கூடும்; உங்கள் பொருளாதார நிலை மேலும் வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.

5 /7

தனுசு: தனுசு ராசிகளுக்கு, சனி பகவான் தற்போது நான்காம் வீட்டில் அஸ்தமன நிலையில் பயணிக்கிறார்; மேலும் 'அர்த்தாஷ்டமச் சனி' காலம் தற்போது நடைமுறையில் உள்ளது. இதன் விளைவாக, சனி பகவானின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். உங்கள் தொழிலில் இதுவரை இருந்த தடைகள் நீங்கலாம்; மன அழுத்தம் குறைய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தாயாரின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஊதியத்தின் அடிப்படையில் பணிபுரிபவர்கள் நன்மையடையலாம்; சாதகமான கிரக அமைப்புகளின் காரணமாக, நீங்கள் விரும்பும் இடத்திற்குப் பணிமாறுதல் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

6 /7

சனி பகவானின் அருள் பெற, 'நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

7 /7

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Saturn Transit Uthrattathi Zodiac Signs Ugadi

Next Gallery

