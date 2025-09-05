English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஒரே நாளில் சனி பெயர்ச்சி, சந்திர கிரகணம்: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்

Chandra Grahanam 2025 Astrological Effect: ஜோதிடத்தின் பார்வையில் செப்டம்பர் 7, 2025 அன்று நிகழும் சந்திர கிரகணம் மிகவும் முக்கியமான நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது

ஜோதிடத்தின் படி, இந்த சந்திர கிரகணம் சனியின் கும்ப ராசியில் நிகழப் போகிறது. இதனால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை இருக்கும் ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் சாதாரணமாகவே இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், நிதி நிலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம். மன அமைதியின்மை அதிகரிக்கும், எனவே வாக்குவாதங்கள் மற்றும் சண்டைகளில் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது.

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் உடல்நலம் தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். வேலை மற்றும் வணிகத்தில் நீங்கள் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும்.

மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் சமூக வாழ்க்கையில் பிரச்சினைகளை சந்திக்க நேரிடும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் சங்கடமாக உணருவீர்கள், மேலும் பணியிடத்தில் அவமதிக்கப்படும் சூழ்நிலை ஏற்படலாம்.

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரத்தில் நிதி மற்றும் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் இழப்பு, திருமண வாழ்க்கையில் பதற்றம் அல்லது வாழ்க்கைத் துணையுடன் பிரிதல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

சிம்ம ராசிக்கு சந்திர கிரகணம் நிதி ரீதியாக நன்மை பயக்கும். இருப்பினும், உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உங்களைத் தொந்தரவு செய்யலாம். உங்கள் துணையிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும்.

கன்னி ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் எதிரிகளுடன் மோதலை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இருப்பினும், இறுதியில் வெற்றி உங்களுடையதாகவே இருக்கும். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும் மற்றும் பல ஆதாரங்களில் இருந்து பண ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும்.

துலாம் ராசிக்காரர்கள் மன அழுத்தத்தைச் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் மற்றும் காதல் உறவுகளில் பதற்றம் ஏற்படலாம். தொழிலில் நிதி இழப்பு ஏற்படலாம்.

விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை மேம்படும். இருப்பினும், நீங்கள் குடும்பம் அல்லது சொத்து தொடர்பான தகராறுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், பொறுமையையும் நிதானத்தையும் கடைப்பிடிப்பது முக்கியம்.

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு காது, மூக்கு, தொண்டை தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். செலவு செய்வதற்கு முன் கவனமாக முடிவெடுக்கவும்.

மகர ராசிக்காரர்கள் நிதி இழப்பு மற்றும் தொழிலில் இழப்பை சந்திக்க நேரிடும். இந்த நேரத்தில் திருமண வாழ்க்கை பாதிக்கப்படக்கூடும் என்பதால், குறிப்பாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்.

இந்த நேரம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் சவால்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, அவசரப்பட்டு பெரிய முடிவுகளை எடுக்காதீர்கள், ஒவ்வொரு அடியையும் கவனமாக எடுத்து வைக்கவும்.

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு வீண் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும், இதனால் நிதி இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் முதலீடு செய்வதைத் தவிர்த்து, முடிவுகளை கவனமாக எடுக்க வேண்டும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

