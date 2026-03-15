சனிப்பெயர்ச்சி 2026: 12 ராசிகளுக்கான பரிகாரக் கோயில்கள்

கடந்த மார்ச் 6 கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார் சனி பகவான். எனவே 12 ராசிக்காரர்களுக்கான சிறப்பு பரிகாரங்கள் மற்றும் எந்த கோவிலுக்கு போனால் பாதிப்பு குறையும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
2026ம் ஆண்டு மார்ச் 6ம் தேதி சனிப்பெயர்ச்சி நடைபெற்றது. அன்றைய நாளில் கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு சனி பகவான் இடப்பெயர்ச்சி அடைந்தார். இது 12 ராசிகளிலும் மாற்றங்களை உண்டாக்கும். 

மேஷம்: வைத்தீஸ்வரன் கோயில் மற்றும் பழனி முருகன் கோவில் செல்ல வேண்டும்.   

ரிஷபம்: ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் அல்லது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் திருவிடைமருதூர் வட்டத்தில் அமைந்துள்ள கஞ்சனூர் கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும்.  

மிதுனம்: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் அல்லது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு புகழ்பெற்ற சிவஸ்தலமான திருவெண்காடு செல்ல வேண்டும்.  

கடகம்: திங்களூர் மற்றும் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியை தரிசிக்க வேண்டும்.  

சிம்மம்: ஆலங்குடி மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூரில் இருக்கும் சூரியனார் கோயில் செல்ல வேண்டும்.  

கன்னி: திருநாகேஸ்வரம் மற்றும் விநாயகர் வழிபாடு செய்தால் நன்மை உண்டாகும்.  

துலாம்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் அல்லது திருக்கடையூர் அபிராமி அம்மன் கோவில் செல்லலாம்.  

விருச்சிகம்: திருச்செந்தூர் முருகன் மற்றும் அனுமன் வழிபாடு செய்வது நன்மை பயக்கும்.  

தனுசு: திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் மற்றும் தட்சிணாமூர்த்தி கோவில் செல்ல வேண்டும்.  

மகரம்: திருநள்ளாறு சனீஸ்வரன் மற்றும் விஷ்ணு துர்க்கை இருக்கும் கோவில் செல்ல வேண்டும்.  

கும்பம்: சோழவந்தான் சனீஸ்வரன் கோவில் மற்றும் சிவபெருமான் வழிபாடு செய்வது நன்மை உண்டாகும்.  

மீனம்: காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் மற்றும் குரு பகவான் கோவிலுக்கு செல்லலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

