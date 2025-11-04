English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணமழையில் நனைய போவது யார்?

சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணமழையில் நனைய போவது யார்?

வேத ஜோதிடத்தின்படி, நீதியின் கடவுளாகவும், கர்ம காரகனாகவும் கருதப்படும் சனி பகவானின் ஒவ்வொரு பெயர்ச்சியும் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 
சனிப் பெயர்ச்சி 2026 ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, சனி பகவான் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு செல்ல சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்கிறார். 2025-ம் ஆண்டு மீன ராசிக்குள் நுழைந்த சனி பகவான், 2026-ம் ஆண்டு முழுவதும் அங்கேயே சஞ்சரிப்பார்.

கடக ராசி 2026-ம் ஆண்டு சனி பகவானின் அருளால், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடியும். நிதி நிலைமையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்க வலுவான வாய்ப்புள்ளது. 

விருச்சிக ராசி இந்த சனி பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் தொழில் வாழ்க்கையை நேர்மறையான திசையில் வழிநடத்தும். தொழிலதிபர்கள் நல்ல லாபத்தையும், புதிய ஒப்பந்தங்களையும் காண்பார்கள். புதிய தொழில் தொடங்க திட்டமிட்டிருந்தால், இது மிகவும் சாதகமான ஆண்டாக அமையும். 

கும்ப ராசி கும்ப ராசியின் அதிபதியே சனி பகவான் என்பதால், 2026-ம் ஆண்டு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அனைத்தும் சுபமானதாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக இருந்த தடைகள் அனைத்தும் விலகும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் அல்லது புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி என அனைத்தும் சாதகமாக அமையும். 

ரிஷப மற்றும் மிதுன ராசி சில ஜோதிட கணிப்புகளின்படி, ரிஷப மற்றும் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் புதிய வாய்ப்புகளை பெறுவார்கள், மேலும் குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கை கொடுக்கும், குறிப்பாக தகவல் தொடர்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான காலமாக அமையும்.

கவனமாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள்: சனி பகவான் நன்மைகளை அள்ளி தந்தாலும், சில ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் ஜோதிடர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். குறிப்பாக மேஷம், சிம்மம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் சில தாமதங்களையும், தடைகளையும் சந்திக்க நேரிடலாம். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது மிகுந்த கவனத்துடன் இருப்பது அவசியம்.  (பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் பொதுவான ஜோதிட நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் அமைந்தவை. எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன், தகுந்த ஜோதிட நிபுணரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.)

