சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் கடும் சவால்கள்

Sani Natchathira Peyarchi: சனியின் ராசியில் நடைபெறும் பெயர்ச்சிகள் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. அதன்படி சனி பகவான் மே 17, 2026 அன்று பிற்பகல் 3:49 மணிக்கு ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.
மேஷம்: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்கு மோசமான விளைவை ஏற்படுத்தும். மன உளைச்சல் ஏற்படும், வேலையில் தடைகள் ஏற்படும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகளை தவிப்பது நல்லது. கடினமாக உழைத்தாலும் பலனைப் பெற முடியாது. செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.
கடகம்: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் இதுவரை கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து வைத்திருந்த பணம் அனைத்தும் மளமளவென செலவாகும். இதனால் மனம் வருந்தும். வீண் சண்டைகள் ஏற்படலாம். கவனக்குறைவு ஏற்படும், இதனால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் கோபம் அதிகரிக்கும்.
கும்பம்: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். ரிஸ்க் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். ஒழுக்கமான வழக்கத்தைப் பேணுங்கள். குடும்பத்தில் அமைதியின்மை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மோசமான பலன்களைத் தரும். பாதுகாப்பின்மை ஏற்படக்கூடும். வேலையில் மாற்றும் ஏற்படும். மேலதிகாரிகளுடன் மோதல்கள் ஏற்படும். நிதித் திட்டமிடலில் தவறான புரிதல்கள் ஏற்பட்டு, நிதி இழப்புகளை ஏற்படலாம்.
