English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் கடும் சவால்கள்

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் கடும் சவால்கள்

Sani Natchathira Peyarchi: சனியின் ராசியில் நடைபெறும் பெயர்ச்சிகள் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. அதன்படி சனி பகவான் மே 17, 2026 அன்று பிற்பகல் 3:49 மணிக்கு ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.

சனியின் ராசியில் நடைபெறும் பெயர்ச்சிகள் ஜோதிட ரீதியாக மிக முக்கிய நிகழ்வுகளாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் சனி பகவான் வரும் மே 17, 2026 அன்று தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றப் போகிறார். இது சில ராசிகளுக்கு இழப்புகளை ஏற்படுத்தும். சனியின் இந்த பெயர்ச்சியால் எந்த 4 ராசிக்காரர்கள் பண இழப்புகள், தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் கடும் சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
1 /6

சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் எந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பண இழப்புகள், தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையில் கடும் சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும் என்பதை பார்ப்போம்.  

2 /6

மேஷம்: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்கு மோசமான விளைவை ஏற்படுத்தும். மன உளைச்சல் ஏற்படும், வேலையில் தடைகள் ஏற்படும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகளை தவிப்பது நல்லது. கடினமாக  உழைத்தாலும் பலனைப் பெற முடியாது. செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.  

3 /6

கடகம்: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் இதுவரை கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து வைத்திருந்த பணம் அனைத்தும் மளமளவென செலவாகும். இதனால் மனம் வருந்தும். வீண் சண்டைகள் ஏற்படலாம். கவனக்குறைவு ஏற்படும், இதனால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் கோபம் அதிகரிக்கும்.  

4 /6

கும்பம்: சனி  நட்சத்திர பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். ரிஸ்க் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். ஒழுக்கமான வழக்கத்தைப் பேணுங்கள். குடும்பத்தில் அமைதியின்மை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.  

5 /6

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மோசமான பலன்களைத் தரும். பாதுகாப்பின்மை ஏற்படக்கூடும். வேலையில் மாற்றும் ஏற்படும். மேலதிகாரிகளுடன் மோதல்கள் ஏற்படும். நிதித் திட்டமிடலில் தவறான புரிதல்கள் ஏற்பட்டு, நிதி இழப்புகளை ஏற்படலாம்.

6 /6

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Saturn Transit Zodiac Signs Sani Natchathira Peyarchi

Next Gallery

ரூ.10,000-க்கும் கீழே 5G போன் வாங்கணுமா? இதோ சிறந்த ஆப்ஷன்கள்!