Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /சவுக்கு சங்கர் மீதான வழக்கு - தமிழக அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

சவுக்கு சங்கர் மீதான வழக்கு - தமிழக அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

Written ByRK SparkUpdated byRK Spark
Published: May 20, 2026, 04:53 PM IST|Updated: May 20, 2026, 04:53 PM IST

திமுக அரசு இருக்கும் போது சவுக்கு ஷங்கர் மீது பதியப்பட்ட குண்டர் சட்டம் தற்போது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் எப்போது வேண்டும் என்றாலும் விடுதலை செய்யப்படலாம்.

 

1/6

சவுக்கு சங்கர்

சவுக்கு சங்கர் மீது பதியப்பட்ட குண்டர் சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

 

2/6

சவுக்கு சங்கர்

தமிழ்நாடு அரசு, ஆலோசனை குழுவின் கருத்தை ஏற்று தடுப்பு காவல் உத்தரவை திரும்ப பெற்றது.

 

3/6

சவுக்கு சங்கர்

இதையடுத்து, அவர் வேறு எந்த வழக்கிலும் தேவைப்படாவிட்டால் உடனே விடுதலை செய்ய உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

 

4/6

சவுக்கு சங்கர்

முன்னதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் குண்டர் சட்ட உத்தரவை ரத்து செய்திருந்தது.

 

5/6

சவுக்கு சங்கர்

பொது அமைதிக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல் இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை இல்லாமல் இந்த கைது தொடர முடியாது என நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்தது.

 

6/6

சவுக்கு சங்கர்

இந்த தீர்ப்பால் சவுக்கு சங்கருக்கு பெரும் நிம்மதி கிடைத்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

Tags:
Savukku Shankar
Savukku Shankar Case
Goondas Act
High Court
TN Govt

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இந்த 3 இந்திய வீரர்கள் விரைவில் ஓய்வு... ஐபிஎல் விளையாடியும் வேஸ்ட்

இந்த 3 இந்திய வீரர்கள் விரைவில் ஓய்வு... ஐபிஎல் விளையாடியும் வேஸ்ட்

Team India6 min ago
2

10,000mAh ராட்சத பேட்டரியுடன் களமிறங்கும் Redmi Turbo 6 Max: முக்கிய அம்சங்கள் லீக்!

Redmi Turbo 6 Max15 min ago
3

"அவருக்கும் எனக்கும்.." -வைரல் புகைப்படத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த செங்கோட்டையன்

Minister sengottaiyan39 min ago
4

அதிகாலை 4 மணிக்கு வந்த மின்னஞ்சல், மெட்டாவில் 8000 ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்

Meta46 min ago
5

நடிகர் ரவி மோகனின் புது லுக்! மீடியாவை சந்தித்து கண்ணீர் விட்ட பின் மாற்றம்

Ravi mohan54 min ago