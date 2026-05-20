/சவுக்கு சங்கர் மீதான வழக்கு - தமிழக அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

திமுக அரசு இருக்கும் போது சவுக்கு ஷங்கர் மீது பதியப்பட்ட குண்டர் சட்டம் தற்போது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் எப்போது வேண்டும் என்றாலும் விடுதலை செய்யப்படலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு, ஆலோசனை குழுவின் கருத்தை ஏற்று தடுப்பு காவல் உத்தரவை திரும்ப பெற்றது.
இதையடுத்து, அவர் வேறு எந்த வழக்கிலும் தேவைப்படாவிட்டால் உடனே விடுதலை செய்ய உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
முன்னதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் குண்டர் சட்ட உத்தரவை ரத்து செய்திருந்தது.
பொது அமைதிக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல் இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை இல்லாமல் இந்த கைது தொடர முடியாது என நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்தது.
இந்த தீர்ப்பால் சவுக்கு சங்கருக்கு பெரும் நிம்மதி கிடைத்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.