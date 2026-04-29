எஸ்பிஐ ரூ.1 லட்சம் தொழில் கடன், ஆரம்பத்தில் வட்டி கட்டினால் போதும்! சூப்பர் திட்டம்

SBI Loan : தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் எஸ்பிஐ வங்கி மூலம் ரூ.1 லட்சம் முதல் தொழில் கடன் பெறுவது எப்படி?
SBI Loan : தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் எஸ்பிஐ வங்கி மூலம் உணவு மற்றும் வேளாண் சார்ந்த தொழில் கடன்கள் பெறுவது எப்படி என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் படித்த இளைஞர்கள் லட்சக்கணக்கானோர் வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவர்களுக்கான முக்கிய தகவல் இது. கம்பெனிகளில் வேலை தேடுவதற்கு பதிலாக, நீங்களே முதலாளியாக தமிழ்நாடு அரசு, மத்திய அரசு, மற்றும் எஸ்பிஐ வங்கிகள் (SBI Loan) ஆகியவை பல சூப்பரான திட்டங்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
அவரவர் சமூக பிரிவுகள், படிப்புகள், தற்போதைய நிலைகளுக்கு ஏற்பவும், உங்களின் தொழில் கனவுகளுக்கு ஏற்பவும் திட்டங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் உங்களுக்கு ஏதுவானதை தேர்வு செய்து, முறையாக விண்ணப்பித்து கடன் பெறுவது மட்டுமே உங்கள் பணி. இதன்மூலம் நீங்களே தொழிலதிபராக முடியும்.
அந்தவகையில், வேளாண் மற்றும் உணவுப் பதப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட தொழில்களுக்கு எஸ்பிஐ வங்கி மூலம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் முதல் 100 கோடி ரூபாய் வரை தொழில் கடன் பெறலாம். குறிப்பிட்ட கடனுக்கு வட்டி மானியம் இருக்கிறது, 2 ஆண்டுகள் வரை வட்டி மட்டும் கட்டினால் போதும் என்ற ஆப்சனும் இருக்கிறது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
வேளாண்மை சார்ந்த குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்களை ஊக்குவிப்பதற்காக எஸ்பிஐ வங்கியின் வேளாண் மற்றும் உணவுத் தொழில் கடன் (Agri & Food Enterprises Loan - AFEL) என்ற கடன் திட்டம் உள்ளது. இத்திட்டத்தில், விவசாய விளைபொருட்களைப் பதப்படுத்துதல், தரம் பிரித்தல், சிப்பமிடுதல் மற்றும் விநியோகம் செய்தல் போன்ற பணிகளில் ஈடுபடும் தொழில்களுக்குத் தேவையான கடனை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
உணவுப் பதப்படுத்துதல் தொழில்கள் பிரிவில் மாவு மில்கள், எண்ணெய் ஆலைகள், அரிசி ஆலைகள், பால் பண்ணை பொருட்கள் தயாரிப்பு, பழச்சாறு மற்றும் ஜாம் தயாரிப்பு தொழில்கள் வரும். குளிர்பதனக் கிடங்குகள், தானியக் கிடங்குகள், விளைபொருட்களை உலர்த்தும் தளங்கள் ஆகியவை அமைக்கவும் கடன் பெறலாம். மாட்டுப் பண்ணை அமைக்கவும் கடன் உண்டு.
விவசாய இயந்திரங்களை வாடகைக்கு விடும் மையங்கள், விதைச் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கவும் கடன் பெறலாம். வாங்கும் கடனை அன்றாடத் தொழில் செலவுகள், மூலப்பொருட்கள் வாங்குதல் மற்றும் தொழிலாளர் ஊதியம் போன்றவற்றுக்கு கொடுக்க பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இது Cash Credit அல்லது Overdraft முறையில் வழங்கப்படும்.
நிலத்தை மேம்படுத்துதல், தொழிற்சாலைக் கட்டிடம் கட்டுதல், நவீன இயந்திரங்கள் வாங்குதல் மற்றும் வாகனங்கள் வாங்குவதற்கும் இத்திட்டத்தின் கீழ் எஸ்பிஐ வங்கி நீண்டகாலக் கடன் வழங்குகிறது. சரி, எவ்வளவு கடன் பெறலாம்? என்பது தான் பெரும்பாலானோரின் கேள்வியாக இருக்கும். திட்டத்தின் மதிப்பைப் பொறுத்து ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.100 கோடி வரை கடன் பெறலாம். ரூ.2 கோடி வரையிலான கடன்களுக்கு, மத்திய அரசின் CGTMSE திட்டத்தின் கீழ் சொத்துப் பிணையம் தேவையில்லை.
ரூ.2 கோடிக்கு மேற்பட்ட கடன்களுக்கு வங்கியின் நிபந்தனைப்படி சொத்துப் பிணையம் தேவைப்படும். வட்டி விகிதம் பொறுத்தவரை தொழிலின் வகை மற்றும் கடன் தொகையைப் பொறுத்து வட்டி மாறுபடும். பொதுவாக திட்டச் செலவில் 15% முதல் 25% வரை விண்ணப்பதாரர் முதலீடு செய்ய வேண்டும். மீதமுள்ள தொகை வங்கிக் கடனாக வழங்கப்படும். தொழில் தொடங்கி வருமானம் வர ஆரம்பிக்கும் வரை, அதிகபட்சம் 2 ஆண்டுகள் வரை அசல் தொகையைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டியதில்லை. வட்டி மட்டும் செலுத்த வேண்டும்.
அடுத்து எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்? என்ற கேள்விக்கான விளக்கத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது எஸ்பிஐ வங்கி கிளைக்கு நேரடியாகவோ சென்று விண்ணப்பிக்கலாம். உங்கள் பகுதிக்கு உட்பட்ட எஸ்பிஐ வங்கியின் Agri Business Unit அல்லது விவசாயக் கடன் பிரிவை அணுகலாம்.
முறையான தொழில் திட்ட அறிக்கை, நில ஆவணங்கள் அல்லது வாடகை ஒப்பந்தம், உள்ளூர் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் அடையாளச் சான்றுகள் ஆகியவை ஆவணங்களாக கொடுக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமான தகவல் என்றால், இணையதளத்தில் உள்ள தகவல்கள் அவ்வப்போது மாற்றப்படலாம், எனவே சமீபத்திய வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உங்கள் கிளை மேலாளரை அணுகுவது சிறந்தது.