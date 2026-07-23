/SBI Har Ghar Lakhpati: சிறிய முதலீடு, லட்சங்களில் வருமானம், முழு விவரம் இதோ

SBI Har Ghar Lakhpati: உங்கள் குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணம், அவசரக்காலத் தேவை அல்லது எதிர்காலத்தின் பிற முக்கியத் தேவைகளுக்காகப் படிப்படியாக ஒரு நிதியை உருவாக்க விரும்பினால், எஸ்பிஐ-யின் (SBI) 'ஹர் கர் லாக்பதி' (Har Ghar Lakhpati) திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
SBI Har Ghar Lakhpati: வழக்கமான சேமிப்பு, வங்கிப் பாதுகாப்பு மற்றும் இலக்கு சார்ந்த முதலீடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஹர் கர் லாக்பதி திட்டம், பெரிய அளவிலான அபாயங்களை எடுக்காமல் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் சேர்க்க விரும்புவோருக்கு மிகவும் ஏற்றது.
மாதந்தோறும் செய்யப்படும் சிறிய சேமிப்புகள் மூலம் எதிர்காலத்திற்காக ஒரு கணிசமான நிதியை உருவாக்க நீங்கள் விரும்பினால், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் (SBI) 'ஹர் கர் லாக்பதி' திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். ஒரே நேரத்தில் பெரிய தொகையை முதலீடு செய்ய முடியாத, ஆனால் வழக்கமான மாத சேமிப்புப் பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ள விரும்பும் தனிநபர்களுக்காக இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர் வைப்பு நிதி (RD) முறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட இத்திட்டம், முதிர்வு காலத்தில் குறைந்தது ₹1 லட்சம் (அல்லது அதற்கும் அதிகமான) நிதியை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. SBI-யின் 'ஹர் கர் லாக்பதி' திட்டம் மூலம் நீங்கள் எளிதாக ஒரு 'லாக்பதி'யாக (₹1 லட்சம் சேமிப்பு கொண்டவராக) மாறலாம்.
மாதந்தோறும் ₹591-ஐச் சேமிப்பதன் மூலம், நீங்கள் ₹1 லட்சம் நிதியை உருவாக்க முடியும். 'ஹர் கர் லாக்பதி' திட்டம் ஒரு எளிய மற்றும் நம்பகமான தொடர் வைப்பு நிதி (RD) திட்டமாகும். ₹591 முதல் ₹610 வரையிலான தொகையை மாதந்தோறும் செலுத்துவதன் மூலம், 10 ஆண்டுகளில் ₹1 லட்சம் என்ற கணிசமான நிதியை நீங்கள் திரட்டலாம்.
தொடர் வைப்பு நிதி (RD) உங்களுக்குக் கணிசமான சேமிப்பை உருவாக்க உதவும். இதை நீங்கள் ஒரு உண்டியல் போலப் பயன்படுத்தலாம்; ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை இதில் செலுத்தினால், முதிர்வு காலத்தில் ஒரு பெரிய தொகையைத் திரும்பப் பெறுவீர்கள். 'ஹர் கர் லாக்பதி' திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் பொதுவாக 3 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை இருக்கும், எனவே உங்கள் தேவைக்கேற்ப முதலீட்டுக் காலத்தைத் தேர்வுசெய்யலாம்.
'ஹர் கர் லாக்பதி' என்பது RD-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சிறப்பு வைப்புத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ், வாடிக்கையாளர்கள் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட காலத்திற்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் செலுத்துகிறார்கள். வைப்புத் தொகைக்குரிய வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் வங்கி வருமானத்தை (வட்டியை) வழங்குகிறது. வழக்கமான சேமிப்பு மூலம் தனிநபர்களை நிதி ரீதியாக வலுப்படுத்துவதை இத்திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
'ஹர் கர் லாக்பதி' திட்டத்தின் கீழ், ₹1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான இலக்குத் தொகையையும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். நீங்கள் ₹2 லட்சம், ₹3 லட்சம், ₹4 லட்சம் என முதலீட்டு இலக்குகளை நிர்ணயிக்கலாம். நீங்கள் நிர்ணயிக்கும் இலக்கைப் பொறுத்தே உங்கள் தவணைத் தொகை தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களும் இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம்: சம்பளம் பெறும் ஊழியர்கள், சுயதொழில் செய்பவர்கள், வீட்டுப் பெண்கள், மாணவர்கள் (பாதுகாவலரின் உதவியுடன்), முதியவர்கள், சிறுவர்கள் பெயரிலும் கணக்கைத் தொடங்கலாம்; அத்தகைய சூழலில், பாதுகாவலர் அக்கணக்கை நிர்வகிப்பார்.
உங்கள் குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணம், அவசரக்காலத் தேவை அல்லது எதிர்காலத்தின் பிற முக்கியத் தேவைகளுக்காகப் படிப்படியாக ஒரு நிதியை உருவாக்க விரும்பினால், எஸ்பிஐ-யின் (SBI) 'ஹர் கர் லாக்பதி' (Har Ghar Lakhpati) திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வழக்கமான சேமிப்பு, வங்கிப் பாதுகாப்பு மற்றும் இலக்கு சார்ந்த முதலீடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இத்திட்டம், பெரிய அளவிலான அபாயங்களை எடுக்காமல் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் சேர்க்க விரும்புவோருக்கு மிகவும் ஏற்றது.