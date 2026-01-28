நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை: மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு!

புகழ்பெற்ற கந்தூரி விழாவை முன்னிட்டு, காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நாளை வியாழக்கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காரைக்காலில் நடைபெறும் பிரசித்தி பெற்ற கந்தூரி விழாவைக் கொண்டாடும் வகையில், நாளை ஜனவரி 29 மட்டும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விடுமுறையானது மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
காரைக்கால் மஸ்தான் சாகிபு வலியுல்லா தர்காவின் 203-வது கந்தூரி விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் முக்கிய நிகழ்வான சந்தனக்கூடு ஊர்வலம் இன்று இரவு தொடங்கி நாளை அதிகாலை வரை நடைபெறுவதால், மாணவர்களின் நலன் கருதி இந்த விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் இந்த விடுமுறை உத்தரவை அதிகாரப்பூர்வமாகப் பிறப்பித்துள்ளனர்.
இந்த அறிவிப்பு காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும். புதுச்சேரியின் பிற பகுதிகளுக்கோ அல்லது தமிழகத்தில் உள்ள மாவட்டங்களுக்கோ பொருந்தாது.
மத நல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இந்த விழாவில், ஜாதி மத பேதமின்றி ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என்பதால், பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.