மாணவர்களுக்கு டபுள் லீவ்... மார்ச்சில் 2 நாள்கள் உள்ளூர் விடுமுறை - ஆட்சியர் அறிவிப்பு

கன்னியாகுமரியில் வரும் மார்ச் மாதம் இரண்டு நாள்கள் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாநில அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் இயங்காது.
கன்னியாகுமரியில் அய்யா வைகுண்டசாமி பிறந்தநாள் விழா மற்றும் மண்டைக்காடு அருள்மிகு பகவதியம்மன் திருக்கோவில் மாசிக் கொடை விழா ஆகியவற்றை முன்னிட்டு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு அய்யா வைகுண்டசாமி பிறந்தநாள் விழாவினை முன்னிட்டு வரும் மார்ச் 4ஆம் தேதி (புதன்) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அழகுமீனா அறிவித்துள்ளார்.
இதன் காரணமாக மாநில அரசின் அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரி போன்ற கல்வி நிறுவனங்கள் மார்ச் 4இல் இயங்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், வரும் மார்ச் 4ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தலைமைக் கருவூலம் மற்றும் கிளைக் கருவூலங்கள் அரசு ஈடுபாடு சம்பந்தப்பட்ட அவசர பணிகளை கவனிக்கும் வகையில், தேவையான பணியாளர்களுடன் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மார்ச் 4ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டதால், அதற்கு ஈடாக, மார்ச் 7ஆம் தேதி (சனி) அன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இயங்கும் அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வேலை நாள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள மண்டைக்காடு அருள்மிகு பகவதியம்மன் திருக்கோவில் மாசிக் கொடை விழாவினை முன்னிட்டு வரும் மார்ச் 10ஆம் தேதி (செவ்வாய்) அன்று உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மார்ச் 10ஆம் தேதி அளிக்கப்படும் உள்ளூர் விடுமுறைக்கு ஈடாக மார்ச் மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழமை (மார்ச் 14) ஆம் தேதி வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மார்ச் 10ஆம் தேதி அன்று மாவட்டத்தின் தலைமைக் கருவூலம் மற்றும் கிளைக் கருவூலங்கள் இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மார்ச் 10ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகள், மாநில அரசு அலுவலகங்கள் இயங்காது. அதேநேரத்தில் மார்ச் 14ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று இவை அனைத்தும் இயங்கும்.
கன்னியாகுமரியில் வரும் மார்ச் மாதத்தில், வார நாள்களிலேயே இரண்டு விடுமுறைகள் (மார்ச் 4, மார்ச் 10) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.