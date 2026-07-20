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திருவள்ளூர்: மாணவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. எப்போது தெரியுமா?

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 20, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:08 AM IST

Tiruvallur Local Holiday: திருவள்ளுர் மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

 

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தமிழகத்தில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. மாணவர்கள் முதலாம் ஆண்டு தேர்வுக்காக தயாராகி வருகின்றனர். ஜூலை மாதத்தில் அரசு விடுமுறை என்பது இருக்காது. வார இறுதி நாட்களை தாண்டி, மற்ற விடுமுறை எதுவும் இருக்காது. இந்த நிலையில் தான், மாணவர்களுக்கு குஷியான அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

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அதாவது, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி வியாழன் கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு அன்றைய தினம் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். 

 

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திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் முருகப்பெருமானின் ஐந்தாம் படை வீடான முருகன் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில் ஆகஸ்ட் மாதம் 6ஆம் தேதி (வியாழன்கிழமை) அன்று ஆடிக்கிருத்தை  தெப்பத் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற உள்ளது. இதனால், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுவட்டார மக்கள் இத்திருவிழாவில் கலந்து கொள்வார்கள்.

 

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இதனை அடுத்து, திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உள்ளூர் விடுமுறை செலவாணி முறிச்சட்டம் 1881-ன் கீழ் வராது என்பதால் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அவசர அலுவலகங்கள் வழக்கல் போல் செயல்படும். மேலும், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.

 

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இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஏதாவது ஒரு சனிக்கிழமைகளில் பள்ளிகள் செயல்படும். இதுகுறித்த தேதியை மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதாக அறிவிக்கவில்லை. ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது மாணவர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது

 

TAGS:
Tiruvallur News
local holiday
Tiruttani Murugan Temple

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