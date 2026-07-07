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நீலகிரி: மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிப்பு!

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 07, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:28 AM IST

Nilgiris School Holidays: கனமழை காரணமாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கூடலூர், பந்தலூர் ஆகிய வட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (ஜூலை 07) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

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தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாகவே வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து கனமழை வெளுத்த வாங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் விடாமல் மழை பெய்து வருகிறது. அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை தொடரும் எனவும் சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்து இருக்கிறது.

 

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 கனமழை பெய்யும் மாவட்டங்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிப்பது வழக்கம். கனமழை தொடர்ந்தால், பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்படும். மிக கனமழை பெய்தால் கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்படும். 

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அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 2 வட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கூடலூர், பந்தலூர் ஆகிய  வட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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கனமழை காரணமாக, கூடலூர், பந்தலூரில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (ஜூலை 7) விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு அறிவித்துள்ளார். இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.

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அதே நேரத்தில், மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகள் இன்று (ஜூலை 07) வழக்கம்போல் செயல்படும். இந்த விடுமுறை நீலகிரி உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
School Holiday
Nilgiris News

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