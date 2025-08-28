விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம்: பள்ளிகளுக்கு இன்று அரை நாள் விடுமுறை - எங்கெல்லாம்?

Vinayagar Chaturthi Rally: விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு இந்த மாவட்டத்தின் சில பள்ளிகளுக்கு அரை நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Vinayagar Chaturthi Rally: விநாயகர் சதுர்த்திக்காக பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் சிலைகளை நீர்நிலைகளில் கரைப்பது வழக்கம். அதற்கு ஊர்வலமாகச் சென்று விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பார்கள். வரும் சனி, ஞாயிறு அன்று விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்படும்.
நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி நேற்று (ஆகஸ்ட் 28) கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. மத வேறுபாடுகள் கடந்து விநாயகர் சதுர்த்தி பல இடங்களில் கொண்டாடப்பட்டது எனலாம்.
விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாட்டுக்கு பலரும் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தனித்தனி விநாயகர் சிலைகளை பிரதிஷ்டை செய்திருப்பார்கள். விநாயகர் சதுர்த்தி முடிந்தும் கூட அந்த சிலைகளுக்கு வழிபாடு தொடரும். மேலும் இந்த விநாயகர் சிலைகள் இயற்கைக்கு பாதகம் விளைவிக்காத வகையில் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
அதுமட்டுமின்றி இந்த சிலைகளை கரைக்கும்போது அவை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதகத்தை உண்டாக்கக் கூடாது. பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் விநாயகர் சிலைகள் அனைத்தும் நீர்நிலைகளில் வரும் சனி (ஆகஸ்ட் 30), ஞாயிறு (ஆகஸ்ட் 31) அன்று கரைக்கப்படும்.
பெரும்பாலும் இந்த சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு கரைக்கப்படும். இந்த ஊர்வலத்திற்கு அதிகம் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்படும். சட்ட ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படாத வகையிலேயே ஊர்வலத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வார்கள்.
இருப்பினும், சில பகுதிகள் பதற்றத்திற்குரியவை என்றால் அந்த இடங்களில் பாதுகாப்பு இன்னும் தீவிரப்படுத்தப்படும். ஒரு சில இடங்களில் டாஸ்மாக் கடைகளை கூட மூடுவார்கள். அந்த வகையில், தற்போது கன்னியாகுமரியில் வரும் ஆகஸ்ட் 30, ஆகஸ்ட் 31 ஆகிய தேதிகளில் விநாயகர் சிலை விசர்ஜன ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் 11 இடங்களில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாகர்கோவில் முதல் சொத்தவிளை கடற்கரை, நாகர்கோவில் முதல் சங்குதுறை கடற்கரை, மேல்புறம் முதல் குழித்துறை, சுசீந்திரம் முதல் கன்னியாகுமரி, தோவாளை முதல் பள்ளிகொண்டான் அணை, வைகுண்டபுரம் முதல் வெட்டுமடை, கூனாலுமூடு முதல் மிடாலம், அஞ்சுகண்கலுங்கு முதல் தேங்காய்பட்டணம், செருப்பாலூர் முதல் திற்பரப்பு, மேல்புறம் முதல் குழித்துறை, பம்மம் முதல் குழித்துறை ஆகிய 11 இடங்களில் ஊர்வலம் நடைபெறுவதால் இந்த இடங்களில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலம் நடைபெறும் என்பதால் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு இரண்டு நாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையில் இன்று விநாயகர் சிலை விசர்ஜன ஊர்வலம் நடைபெற இருப்பதால் சுமார் 12 பள்ளிகளுக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 28) மட்டும் அரை நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மதியம் 1 மணி முதல் பள்ளிகள் விடுமுறை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செங்கோட்டை மேலூர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, செங்கோட்டை S.S.வித்யாலயா நடுநிலைப்பள்ளி, செங்கோட்டை ஸ்ரீ ஆரம்பப்பளளி, செங்கோட்டை அரசு ஆரம்பப்பள்ளி (கஞ்சே காம்பவுண்ட்), பம்புஹவுஸ் ரோடு டிரசர் ஐ லேண்ட் குழந்தைகள் பள்ளஇ, பம்புஹவுஸ் ரோடு A.G.நடுநிலைப்பள்ளி, காந்திசாலை ரோடு S.M.S.S அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, காந்திசாலை ரோடு S.R.M அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, காந்திசாலை ரோடு ஜெயந்திரா மேல்நிலைப்பள்ளி, ஆர்ச் ரோடு ஸ்ரீ குருகுள் மேல்நிலைப்பள்ளி, விஸ்வநாதபுரம் M.M. நடுநிலைப்பள்ளி, தேன்பொத்தை டிரசர் ஐ லேண்ட் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகிய 12 பள்ளிகளுக்கு இன்று அரை நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.