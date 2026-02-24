மூத்த குடிமக்கள் கவனத்திற்கு! ரயில்வே டிக்கெட் சலுகை மீண்டும் அமலாகிறதா? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!

Senior Citizen Passanger Railway Concession Update: ரயிலில் மூத்த குடிமக்களுக்கு டிக்கெட் கட்டண சலுகை கொடுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், கொரொனாவிற்கு பிறகு இந்த சலுகை ஒரேடியாக நிறுத்தப்பட்டது.
இந்திய ரயில்வே உலகின் மிகப்பெரிய ரயில் நெட்வொர்க்குகளில் ஒன்றாகும். இந்திய ரயில்களில் தினமும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பயணத்து வருக்கிறனர். மேலும் மக்களின் வசதிக்கு ஏற்ப பல வசதிகள் செய்து தரப்பட்டு வருகிறது. அதுவும் பெண்கள், மூத்த குடிமக்களுக்கு ரயிகளில் லோயர் பெர்த், சக்கர நாற்காலி, டிக்கெட் கவுண்ட்டர்களில் தனி வரிசை என பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
கடந்த 2019ல் ஏற்பட்ட கொரோனா தொற்று ஏற்படுவதற்கு முன்னதாக ரயிலில் மூத்த குடிமக்களுக்கு டிக்கெட் கட்டண சலுகை கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. இதில் 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு 40 சதவீதமும், 58 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு 50 சதவீதமும் டிக்கெட் கட்டண சலுகையுடம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் கொரோனாவிற்கு பிறகு இந்த சலுகை ஒரேடியாக நிறுத்தப்பட்டது.
பல நேரங்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கான சலுகை மீண்டும் தொடங்கப்படும், பட்ஜெட்டில் இது தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், அறிவிப்பு வெளியாக வில்லை.
இதனிடையே சமீபத்தில் இது தொடர்பாக நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் பல்வேறு உறுப்பினர்களால் கோரிக்கை எழப்பட்டது.
இந்நிலையில் தற்போது இதற்கு விளக்கம் அளித்த மத்திய அரசு, ரயில்களில் ஏற்கெனவே பயணிகளுக்கான சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி ரயில்களில் தற்போது கட்டணம் குறைவாகத்தான் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. மூத்த குடிமக்களுக்கு சலுகையை மீண்டும் கொண்டு வருவது கூடுதல் நிதிச்சுமையை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்து இருந்தார்.
இதனிடையே ரயில்வே வாரியத்தின் கூட்டம் வருகிற மார்ச் மாதம் நடைபெற உள்ளதால், இதில் மூத்த குடிமக்களுக்கான சலுகைகள் குறித்து விவாதிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இதன் பிறகு மூத்த குடிமக்களுக்கான கட்டண சலுகை அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.