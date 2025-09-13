ஆயுஷ்மான் அட்டை: வலைத்தளம் முதல் மருத்துவமனை பட்டியல் வரை

Senior Citizen Ayushman Card: ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா (AB-PMJAY) திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ஆயுஷ்மான் அட்டை, தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ₹5 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கிறது.
Ayushman Card Official Website: ஆயுஷ்மான் அட்டை மூலம் நீங்கள் இலவச சிகிச்சை பெறலாம். உங்கள் சிகிச்சைக்கான செலவை அரசாங்கமே முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்ளும்.
நாட்டில் பல்வேறு வகையான திட்டங்கள் இயங்கி வருகின்றன, இதன் மூலம் பல்வேறு வகுப்புகளைச் சேர்ந்த மக்கள் இணைக்கப்பட்டு பலன்களைப் பெற்று வருகின்றனர். உதாரணமாக, நீங்கள் நிதி ரீதியாக பலவீனமாக இருந்து சிகிச்சை பெற வேண்டியிருந்தால், உங்கள் சிகிச்சையை இலவசமாகப் பெறலாம். இதற்காக, இந்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ளவர்களுக்காக ஆயுஷ்மான் அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் இந்த அட்டையைப் பயன்படுத்தி அட்டைதாரர் இலவச சிகிச்சையைப் பெறலாம், அதற்கான செலவை அரசாங்கமே முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்ளும்.
நீங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டை பெற விரும்பினால், இந்தத் திட்டத்தில் எந்த மருத்துவமனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதை அறிய விரும்பினால், திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திலிருந்து தகவல்களைப் பெறலாம். எனவே இது தொடர்பான முழுமையான தகவலை அறிந்து கொள்ளலாம்.
ஆயுஷ்மான் அட்டையின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் நீங்களும் ஆயுஷ்மான் அட்டையை பெற விரும்பினால் அல்லது அதன் வலைத்தளத்திலிருந்து தகவல்களைப் பெற விரும்பினால், அதன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான https://hem.nha.gov.in/ ஐப் பார்வையிடவும்.
உங்கள் நகரத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மருத்துவமனையை நீங்கள் எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம் உங்கள் நகரத்தின் எந்த மருத்துவமனையில் ஆயுஷ்மான் அட்டை மூலம் இலவச சிகிச்சை பெறலாம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், முதலில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான https://hem.nha.gov.in/search க்குச் செல்ல வேண்டும். பின்னர் இங்கே நீங்கள் 'Find Hospital' என்ற விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
இதற்குப் பிறகு, உங்கள் நகரத்தின் பின் குறியீட்டை உள்ளிட்டு, ஆயுஷ்மான் அட்டையுடன் எந்த மருத்துவமனையில் இலவச சிகிச்சையைப் பெறலாம் என்பதைக் கண்டறிய ஒரு பக்கம் உங்கள் முன் திறக்கும். உங்கள் மாநிலத்தின் பெயர் உட்பட பல முறைகள் மூலம் பதிவுசெய்யப்பட்ட மருத்துவமனையையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். பின்னர் உங்கள் நகரத்தில் ஒரு மருத்துவமனையைக் கண்டால், நீங்கள் அங்கு சென்று உங்கள் இலவச சிகிச்சையைப் பெறலாம். சிகிச்சைக்காக உங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டையைக் காட்ட வேண்டும்.
நீங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டையை உருவாக்கியிருந்தால், இந்த அட்டையின் மூலம் இலவச சிகிச்சையைப் பெற முடியும். இந்த ஆயுஷ்மான் அட்டையின் மூலம், வருடத்திற்கு ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சையைப் பெறலாம். அட்டைதாரரின் இலவச சிகிச்சைக்கான செலவை அரசாங்கமே ஏற்கிறது. ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் ஆயுஷ்மான் அட்டையில் ரூ.5 லட்சம் என்ற வரம்பை அரசாங்கம் நிர்ணயிக்கிறது, அதன் பிறகு அட்டைதாரர் திட்டத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் தனது இலவச சிகிச்சையைப் பெறலாம்.