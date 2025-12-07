மூத்த குடிமக்களுக்கு அள்ளித்தரும் அரசு! இந்த திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

Senior Citizen Saving Scheme : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிரந்தர வருமானம் கொடுக்கும் அரசு திட்டம் குறித்து, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Senior Citizen Saving Scheme : பணி ஓய்விற்கு பிறகு நிரந்தர வருமானத்திற்கு என்ன செய்யப்போகிறோம் என்கிற அச்சம், மூத்த குடிமக்களுக்கு இருக்கலாம். இந்த பயத்தை போக்கும் வகையில், மத்திய அரசு முன்கூட்டியே ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம், மூத்த குடிமக்கள் 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறை வருமானம் பெறலாம். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
வருமானம் அளிக்கும் ஒரு திட்டத்தில் மூத்த குடிமக்கள் பணத்தை முதலீடு செய்வது மிகவும் அவசியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. அப்போதுதான், ஓய்வு காலத்தில் நிலையான வருமானத்தை பெற இயலும்.
முத்த குடிமக்களுக்காக, மத்திய அரசு தொடங்கிய திட்டம்தான் ’மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்’. இந்த திட்டமானது குறிப்பாக 60 மற்றும் அதற்கு மேலான வயதுடையவர்களுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இந்தத் திட்டம் முதலீட்டுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது மட்டுமல்லாமல், அதற்கு தகுந்த வட்டியையும் வழங்குகிறது, இது பொதுவாக வங்கி நிலையான வைப்புத்தொகையை விட அதிகமாக பார்க்கப்படுகிறது
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்திற்கு, 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். விருப்ப ஓய்வு வாங்கியவர்களும், ஓய்வு பெற்று ஓய்வூதியம் வாங்கி கொண்டிருப்பவர்களும் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த திட்டம், ஓய்விற்கு பிறகு நிரந்தர வருமானம் வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.
இந்த திட்டத்தில், குறைந்தபட்ச முதலீடாக ரூ.1000 இருக்கிறது, அதிகபட்சமாக ரூ.30 லட்சம் இருக்கிறது. இந்த திட்டமானது, ஆண்டுக்கு 8.2% வட்டியை வழங்குகிறது. இந்த வட்டியை, ஒவ்வொரு மூன்று மாதத்திற்கும் முதலீட்டாளர்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்துகிறது. அதே போல, காலாண்டில், இந்த வட்டி விகிதத்தை அரசே மாற்றவும் செய்யலாம்.
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தின் அடிப்படைக் காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாக இருக்கிறது. இதை முதலீட்டாளர்கள் மூன்று ஆண்டுகள் நீட்டிக்க முடியும். மேலும், இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடுகள் பிரிவு 80C-ன் படி, வரி விலக்குக்கு தகுதியுடையவையாக இருக்கிறது.
வட்டித் தொகை ₹50,000 க்கும் குறைவாக இருந்தால் TDS கழிக்கப்படாது. இந்தத் திட்டமானது, முதலீட்டாளர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பு மற்றும் வரிச் சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. இதனை, எந்த தபால் நிலையத்திலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கியிலும் திறக்கலாம். மூத்த குடிமக்களுக்கு எளிமையான மற்றும் பாதுகாப்பான திட்டமாக இது கருதப்படுகிறது.