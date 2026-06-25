/மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்: FD-க்கு 7.95% வட்டி, விகிதங்களை உயர்த்திய வங்கி

Senior Citizens FD Interest Rate: தனியார் துறை வங்கியான பந்தன் வங்கி (Bandhan Bank), புதன்கிழமையன்று குறிப்பிட்ட சில கால வைப்புத் திட்டங்களுக்கான (fixed deposits) வட்டி விகிதங்களை 20 அடிப்படைப் புள்ளிகள் வரை உயர்த்தியது.
Bandhan Bank FD Interest Rate: பந்தன் வங்கி வட்டி விகிதங்களில் மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. இந்த மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, இரண்டு ஆண்டுகள் முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்குக் குறைவான கால அளவு கொண்ட வைப்புகளுக்கு மூத்த குடிமக்கள் 7.95 சதவீத வட்டியையும், அதே கால அளவுக்கு மற்ற வாடிக்கையாளர்கள் 7.45 சதவீத வட்டியையும் பெறுவார்கள்.
நிலையான வைப்புத் திட்டங்களில் (Fixed Deposit) அதிக வருமானம் பெற விரும்பும் முதியோர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. பந்தன் வங்கி (Bandhan Bank) குறிப்பிட்ட கால அளவிலான வைப்புகளுக்கான வட்டி விகிதங்களை 20 அடிப்படைப் புள்ளிகள் வரை உயர்த்தியுள்ளது.
இதன் மூலம், இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு குறைவான கால அளவு கொண்ட வைப்புகளுக்கு முதியோர்களுக்கான அதிகபட்ச வட்டி விகிதம் 7.95% ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதே கால அளவிலான வைப்புகளுக்குச் சாதாரண வாடிக்கையாளர்களுக்கு 7.45% வரை வட்டி கிடைக்கும்.
தனியார் துறை வங்கியான பந்தன் வங்கி (Bandhan Bank), புதன்கிழமையன்று குறிப்பிட்ட சில கால வைப்புத் திட்டங்களுக்கான (fixed deposits) வட்டி விகிதங்களை 20 அடிப்படைப் புள்ளிகள் வரை உயர்த்தியது. இதன்படி, இரண்டு ஆண்டுகள் முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்குக் குறைவான கால அளவு கொண்ட வைப்புகளுக்கு மூத்த குடிமக்களுக்கு அதிகபட்சமாக 7.95 சதவீத வட்டி வழங்கப்படுகிறது.
தொடரும் பணவீக்க அச்சங்களுக்கு மத்தியில், ரிசர்வ் வங்கி தனது ரெப்போ விகிதத்தை 5.25 சதவீதத்திலேயே தக்கவைத்திருந்த போதிலும், சில வங்கிகள் தங்கள் வைப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்களை மாற்றியமைத்து வரும் சூழலில் பந்தன் வங்கியின் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இந்த மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, இரண்டு ஆண்டுகள் முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்குக் குறைவான கால அளவு கொண்ட வைப்புகளுக்கு மூத்த குடிமக்கள் 7.95 சதவீத வட்டியையும், அதே கால அளவுக்கு மற்ற வாடிக்கையாளர்கள் 7.45 சதவீத வட்டியையும் பெறுவார்கள். மேலும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான கால அளவு கொண்ட வைப்புகளுக்கு மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.75 சதவீத வட்டி வழங்கப்படும் என பந்தன் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. மற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு இத்தகைய வைப்புகளுக்கு 7.25 சதவீத வட்டி கிடைக்கும்.
வட்டி விகிதத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மாற்றங்கள் வங்கித் துறையிலேயே மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த சலுகைகளில் ஒன்றாகத் திகழ்வதாக பந்தன் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
நிலையான வைப்புத் திட்டங்களைத் தவிர, ₹5 லட்சத்திற்கு மேல் மற்றும் ₹10 லட்சம் வரையிலான சேமிப்புக் கணக்கு இருப்புகளுக்கு 6.5% வட்டி விகிதத்தை பந்தன் வங்கி தொடர்ந்து வழங்குகிறது. 1 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வரையிலான வைப்புத்தொகைகளுக்கான வட்டி விகிதம் 7 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.