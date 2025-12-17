மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் மாஸ் அறிவிப்பு: 60 வயதில் தானாக ஓய்வூதியம் தொடங்கும்

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ். இனி ஓய்வூதியம் பெற தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டாம். 60 வயதானவுடன் ஓய்வூதியம் தானாக தொடங்கும்.
Old Age Pension Scheme: முதியோர் ஓய்வூயதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? 60 வயது ஆனவுடன் ஓய்வூதியம் தானாக எப்படி டெபாசிட் செய்யப்படும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசும் பல மாநில அரசுகளும் மூத்த குடிமக்களுக்காக பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் மூத்த குடிமக்களுக்கு அதிக நன்மைகளை அளிக்கின்றன.
அந்த வகையில் உத்தர பிரதேச அரசு மூலம் நடத்தப்படும் முதியோர் ஓய்வூயதியத் திட்டம் நாடு முழுதும் பிரபலமாகி வருகின்றது. குறிப்பாக, இதி சமீபத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு மேம்பாடு குறித்து அதிகம் பேசப்பட்டு வருகின்றது. உத்தரப் பிரதேச சமூக நலத்துறை, முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை எளிமையாக்கி தானியக்கமாக்குவதில் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
புதிய அமைப்பின் கீழ், 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெற இனி எந்த விண்ணப்பத்தையும் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை. குடும்ப அடையாள அட்டை (Family ID) மூலம் இதற்கான தகுதி தானாகவே தீர்மானிக்கப்படும். மேலும் ஓய்வூதியத் தொகை நேரடியாகப் பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
மேம்படுத்தப்பட்ட முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும் என்று சமூக நலத்துறை அறிவித்துள்ளது. இந்தச் செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, அனைத்து மாவட்டங்களும் அடுத்த 20 நாட்களுக்குள் ஒரு நிலையான இயக்க நடைமுறையை (SOP) தயாரித்து சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட கட்டண முறை, சரிபார்ப்பு நேரத்தை கணிசமாகக் குறைத்து, வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குடும்ப அடையாள அட்டை அடிப்படையிலான சரிபார்ப்புப் பொறுப்பு கோட்ட ஆணையர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, குடும்ப அடையாள அட்டை தரவுத்தளத்தில் 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட அனைத்துக் குடிமக்களும் தானாகவே ஓய்வூதியப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவார்கள். இவர்கள் மட்டுமின்றி, அடுத்த 90 நாட்களுக்குள் 60 வயதை நிறைவு செய்யவிருப்பவர்களும் தானாகவே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவார்கள். மாநிலத்தில் தகுதியுள்ள எந்த முதியவரும் ஓய்வூதியப் பலன்களை இழக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே இந்தத் துறையின் நோக்கமாகும்.
உத்தரப் பிரதேச சமூக நலத்துறை (தனிப் பொறுப்பு) அமைச்சர் ஆசிம் அருண், மூத்த குடிமக்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பிற்கு அரசாங்கம் முழுமையாக உறுதிபூண்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். ஏழைகள், முதியவர்கள் மற்றும் விளிம்புநிலை மக்களின் நலத்திட்டங்கள், பலன்கள் சரியான நேரத்திலும், எவ்வித சிரமமும் இன்றியும் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காகத் தொடர்ந்து வலுப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் வலியுறுத்தினார்.
தற்போது, மாநிலத்தில் உள்ள ஆதரவற்ற பெண்கள், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் கீழ் மொத்தம் 1,06,17,640 பயனாளிகள் மாதந்தோறும் ₹1,000 ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர். இந்த நிதி உதவி தேவைப்படுபவர்களுக்குத் தொடர்ச்சியான ஆதரவை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, தேசிய குடும்ப நலத் திட்டத்தின் கீழ், 2024-25 நிதியாண்டில் 1,12,875 குடும்பங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது. இது திடீர் நெருக்கடி காலங்களில் நிவாரணம் அளிக்கிறது.
இந்த புதிய அமைப்பு முதியோர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் விண்ணப்பிக்க தேவைப்படும் ஆவண மற்றும் காகித விண்ணப்ப பணிகளால் முதியோர் அதிக சிரமத்தை எதிர்கொண்டனர். ஆனால், இப்போது 60 வயது ஆனவுடன் மூத்த குடிமக்களுக்கு தானாக ஓய்வூதியம் தொடங்கும். இது அவர்களுக்கு மரியாதையையும், பாதுகாப்பையும், நம்பிக்கையையும் அதிகரித்துள்ளது.
உத்தர பிரதேச மாநில அரசு 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம், "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" என்ற முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக குடும்ப அடையாள அட்டை திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தது. இந்த முயற்சியின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்பங்களின் நம்பகமான தரவுத்தளம் உருவாக்கப்பட்டது. இது இப்போது பல வித அரசு நலத்திட்டங்களுக்கான அடிப்படை தரவுத்தளமாக செயல்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.