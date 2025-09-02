செப்டம்பரில் வெளியாகும் 13 படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?

September 2025 Movie Releases List : செப்டம்பர் மாதம் பல டாப் ஸ்டார்களின் திரைப்படங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன. இதில், எந்த படம் எந்த தேதியில் ரிலீஸாகிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
September 2025 Movie Releases List : மாதா மாதம் பல படங்கள், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, அங்கிலம், மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் இருந்து வெளியாகி வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த செப்டம்பர் மாதமும் சில படங்கள் வெளியாக இருக்கிறது. தமிழில்தான் லிஸ்ட் பெரிதாக இருக்கிறது. இதில், எந்த படம், எந்த தேதியில் வெளியாகிறது என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், மதராஸி. இந்த படத்தை ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் ருக்மிணி வசந்த் ஹீரோயினாக நடித்திருக்கிறார். படம், வரும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதியன்று வெளியாகிறது.
வர்ஷா பரத் இயக்கியிருக்கும் படம், பேட் கேர்ள். இந்த படத்தை வெற்றிமாறன் தயாரித்திருக்கிறார். இப்படம், பெண்களுக்கான படமாக உருவாகி இருக்கிறது. இதுவும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
அனுஷ்கா-விக்ரம் பிரபு நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், Ghatti. தமிழ்-தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் இப்படம் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தின் ரிலீஸ் பல முறை தள்ளிப்போன பிறகு, வரும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.
KPY பாலா ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் படம், காந்தி கண்ணாடி. இந்த படமும் வரும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
தெலுங்கில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியிருக்கும் படம், மிராய். இதில் மஞ்சு மனோஜ் மற்றும் தேஜா சாஜ்ஜா ஆகியோர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம், வரும் செப்டமர் 12 அன்று வெளியாகிறது. கூடவே, யோலோ திரைப்படமும் அதே தேதியில் வெளியாகிறது.
அர்ஜுன் தாஸ் நடித்திருக்கும் பாம்ப் படமும், குமாரா சம்பவம் படமும் செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.
கவின் நடித்திருக்கும் கிஸ் திரைப்படம், கெத்து தினேஷின் தண்டகாரண்யம், விஜய் ஆண்டனியின் சக்தி திருமகன் ஆகிய படங்களும் வரும் செப்டம்பர் 19ஆம் தேதியன்று வெளியாகின்றன. செப்டம்பர் 25ஆம் தேதியன்று, பவன் கல்யாணின் OG படமும், விளையாட்டை மையாமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும் பல்டி படமும் வெளியாகின்றன.