/சந்தேக புத்திகொண்ட கணவர்-நகைகளை பறித்த மாமியார்! பிரபல சீரியல் நடிகை பரபரப்பு புகார்..

Aditi Sharma : பிரபல சின்னத்திரை நடிகையான அதிதி ஷர்மா, தன்னுடைய கணவர் வீட்டார் மீது வைத்திருக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Aditi Sharma : யே ஜாது ஹை ஜின் கா எனும் இந்தி தொடர் மூலம் பிரபலமானவர், அதிதி ஷர்மா. இவர், தன்னுடைய கணவர் மற்றும் கணவர் வீட்டார் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்திருக்கிறார்.
இந்தி சின்னத்திரையுலகில், பிரபலமானவராக இருக்கிறார், அதிதி ஷர்மா. இவர், தன்னுடைய கணவர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்திருக்கிறார்.
அதிதி ஷர்மா, மும்பை கோரேகான் பகுதியில் வசித்து வருகிறார். இவர், கடந்த ஜூலை 31ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வ எஃப்ஐஆர் ஒன்றை பதிவு செய்திருக்கிறார். அதில், தன் கணவர் மற்றும் அவரது வீட்டார் மீது நகை அபகரிப்பு, மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தியது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை அளித்திருக்கிறார்.
2021ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், ஆன்லைன் நடிப்பு பயிற்சி வகுப்பின் போது அதிதிக்கு, அபினீத் வித்யானந்த் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. திருமணம் முடிந்து சில நாட்களிலேயே அதிதி ஆடை அணியும் விதத்தை வைத்து கணவர் சண்டையிட்டிருக்கிறார்.
அதிதியை அபினீத் சந்தேக புத்தியுடன் பார்த்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதிதிக்கு வேறு ஒருவருடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறி, அவர் அடிக்கடி மொபைல் போனை சோதனையிட்டிருக்கிறார். மேலும், அதிதியை அவருடைய பெற்றோர் மற்றும் குடும்பத்தினரிடம் பேசவிடாமல் தனிமைப்படுத்தி தனி அறையில் தங்க வைத்திருப்பதாகவும் அதிதியின் வாக்குமூலம் வாயிலாக தெரிகிறது.
அதிதி, தன்னுடைய மாமியார் ஊர்மிளா மீதும் குற்றச்சாட்டுகளை வைத்திருக்கிறார். கணவரின் சகோதரி மீதும் அவர் நகை பறித்ததற்கான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்திருக்கிறார். தனக்கு திருமணத்தின்போது போடப்பட்ட தங்கச்சங்கிலி, மாங்கல்யம், வைர மோதிரம், சீதனமாக கொண்டு வந்த நகைகளை இவர்கள் பறித்துக்கொண்டதாக கூறியிருக்கிறார்.