டிசம்பர் 7 செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம் ஆரம்பம், வெற்றிகள் குவியும்

Mars Transit: டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி செவ்வாய் பெயர்ச்சி நிகழவுள்ளது. இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Sevvaai Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவது நான்கு ராசிகளின் வாழ்க்கையில் மங்களகரமான பலன்களைத் தரும். இவர்களுக்கு இது பொற்காலமாய் திகழும். அந்த 4 ராசிகளுக்கான பலன்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
செவ்வாய் கிரகம் வீரம், செல்வம், வெற்றி, நிலம், வீடு, சொத்து ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். தனுசு ராசியில் செவ்வாய் சஞ்சாரத்தின் நேர்மறையான விளைவுகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஒருவரது ஜாதகத்தில் செவ்வாய் வலுவாக இருந்தால், அந்த நபர் வாழ்வில் அனைத்து வித செல்வங்களையும் பெற்று துணிச்சலுடனும், விடா முயற்சியுடனும் தனது இலக்குகளை அடைகிறார்.
டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி செவ்வாய் குருவின் ராசியான தனுசு ராசியில் இரவு 8:27 மணிக்கு பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். ஜனவரி 16 ஆம் தேதி காலை 4:36 மணி வரை செவ்வாய் தனுசு ராசியில் இருப்பார். இதன் அடிப்படையில், செவ்வாய் 39 நாட்கள் தனுசு ராசியில் சஞ்சாரம் செய்வார்.
தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நற்பலன்கள் கிடைக்கும். இவர்களுக்கு இது ஒரு பொற்காலமாய் திகழும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். டிசம்பர் 7 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு நீங்கள் மேற்கொள்ளும் வேலைக்கு அதிக முயற்சி தேவைப்படும், ஆனால் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல நிகழ அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். இந்த காலத்தில் அதிக வெற்றிகள் குவியும்.
விருச்சிகம்: செவ்வாய் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரப்போகிறது. விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் டிசம்பர் 7 முதல் ஜனவரி 16, 2026 வரை சொத்துக்களால் பயனடையலாம். இந்த நேரத்தில், நிலம், வீடு அல்லது வாகனம் ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும். இது லாபகரமானதாக இருக்கலாம். முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்ட இது சிறந்த நேரம். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், இது நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
தனுசு: செவ்வாய் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை அளிக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் தைரியமும் வீரமும் அதிகரிக்கும். உங்கள் இலக்குகளை அடைய நீங்கள் உறுதியுடன் செயல்படுவீர்கள். சரியான திசையில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் கோபத்தைத் தவிர்த்து, நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும். இது உங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நேரம்.
மீனம்: தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களின் புகழையும் நற்பெயரையும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் பணிக்காக பாராட்டுகளையும் சக ஊழியர்களின் ஆதரவையும் பெறுவார்கள். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வணிகத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த நேரம் சாதகமானது, ஏனெனில் சமூகத்தில் அவர்களின் மரியாதை மற்றும் கவுரவம் அதிகரிக்கும். நேர்மறை சிந்தனையுடன் வேலை செய்யுங்கள். இந்த காலத்தில் உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும்.
வீரத்துடன் வாழ்ந்து, வாழ்வில் அனைத்து வித அசெல்வங்கலையும் பெற்று, செவ்வாயின் சிரப்பு அருள் பெற்று வெற்றி பெற, "ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ பௌமஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயனம் செய்வது நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.