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செவ்வாய் பெயர்ச்சி: நல்ல காலம் தொடங்கியாச்சு... 5 ராசிகளுக்கு அரசாளும் யோகம்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 21, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:49 PM IST

Mars Transit: இன்று கிரகங்களின் சேனாதிபதி செவ்வாய், சுக்கிரனின் ராசியான ரிஷபத்தில் பெயர்ச்சியாகியுள்ளார். இதனால் ஐந்து ராசிகளுக்கு அமோகமான பலன்கள் கிடைக்கும். அவற்றைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Sevvaai Peyarchi Palangal: வீரம், விவேகம், வீடு, தைரியம், முன்னேற்றம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமான செவ்வாய் ரிஷபத்தில் பெயர்ச்சியாகி உள்ளார். இதனால் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கம் ஏற்படும் என்றாலும் மிக அதிக நற்பலன்களை அடையப்போகும் ஐந்து ராசிகள் பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Sevvai Peyarchi1/9

செவ்வாய் பெயர்ச்சி

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் செவ்வாய் கிரகங்களின் சேனாதிபதியாக கருதப்படுகிறார். இவர் நிலம், வெற்றி, சேனை ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக இருக்கிறார்.

Mars Transit2/9

செவ்வாய் பெயர்ச்சி

இன்று (ஜூன் 21), செவ்வாய், காலை 12 மணி அளவில் ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்தார். ரிஷபத்தின் அதிபதி சுக்கிரன் ஆவார். செவ்வாய்க்கும் சுக்கிரனுக்கும் நட்பு ரீதியான இணக்கம் உள்ளது.

Sevvai Peyarchi Palangal3/9

செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள்

ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் ஏற்படும். இவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் இந்த காலத்தில் பெரிய அளவிலான முன்னேற்றங்களையும் வெற்றிகளையும் காண்பார்கள். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்

Aries4/9

மேஷம்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். மேஷத்தின் அதிபதி கிரகமே செவ்வாய்தான். ஆகையால் செவ்வாய் மேஷ ராசிக்காரர்களை அன்பாக பார்த்துக் கொள்வார். வேலை தேடிக் கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் அளிக்கப்படும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.

Taurus5/9

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி லாபகரமானதாக இருக்கும். இந்த காலத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அதிக அளவு போதுமான முயற்சியை எடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் அதிக வெற்றிகளை காண்பீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.

Cancer6/9

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி அனுகூலமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். பொருளாதார நிலை முன்னேறும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்

Leo7/9

சிம்மம்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிகளை அள்ளித் தரும். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் நிச்சயம் வெற்றி காண்பார்கள். இந்த காலத்தில் சில பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். இந்த பயணங்களால் அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும்.

Capricorn8/9

மகரம்

செவ்வாய் பயிற்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை அளிக்கும். வேலை வியாபாரத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். உங்கள் பொருளாதார நிலை வலுவடையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.

Disclaimer9/9

பொறுப்புத் துறப்பு

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

TAGS:
Mars Transit
mangal

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