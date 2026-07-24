/செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள்: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர வாழ்க்கை, வீடு வாங்கும் யோகம்

Sevvaai Peyarchi Palangal: இன்று செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால் 4 ராசிகள் அட்டகாசமான நன்மைகளை அடையவுள்ளனர். லிஸ்டில் உங்கள் ராசியும் உள்ளதா?
Mars Transit Effects: செவ்வாய் இன்று மிருகசீரிட நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
ஜூலை 24, 2026 அதாவது இன்று செவ்வாய் சந்திரன் ஆளும் ரோகிணி நட்சத்திரத்திலிருந்து வெளியேறி, தனக்குரிய நட்சத்திரமான மிருகசீரிடத்திற்குள் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். செவ்வாய் ஆகஸ்ட் 12, 2026 வரை இந்த நட்சத்திரத்தில் இருப்பார்.
செவ்வாய் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இது மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் தொழில், வணிகம் மற்றும் நிதி விவகாரங்களில் நன்மைகளை அடையக்கூடும். செவ்வாயின் இந்த நட்சத்திர மாற்றத்தால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.
செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் அதிபதி கிரகம் ஆவார். செவ்வாய் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களின் வீரத்தையும் விவேகத்தையும் பெருமளவு அதிகரிக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் நிறைவடையும், வேலை உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் ரியல் எஸ்டேட் அல்லது சொத்து தொடர்பான தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் கணிசமான நிதி ஆதாயங்களைப் பெறுவார்கள். முக்கியமான பணிகளுக்காக வெளியேறுவதற்கு முன் தயிர் மற்றும் சர்க்கரை உட்கொள்வது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி தொழில் மற்றும் வணிகம் ஆகிய இரண்டிலும் புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும். உங்கள் கௌரவம் உயரும், மேலும் பணியிடத்தில் உங்கள் தலைமைத்துவத் திறன்கள் பாராட்டப்படும். புதிய வருமான வழிகள் தோன்றி, உங்கள் நிதி நிலையை கணிசமாக வலுப்படுத்தும். உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிதாகவும் நேர்மறையாகவும் ஒரு நிகழ்வு நடைபெறும்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சியால், விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய தொழிலைத் தொடங்க அல்லது முதலீடுகளைச் செய்யத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இது மிகச் சிறந்த காலமாகும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் நன்மைகள் கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி நிதிச் செழிப்பைக் கொண்டுவரும். சம்பளம் பெறுபவர்கள் விரும்பிய ஊதிய உயர்வு அல்லது பதவி உயர்வைப் பெறலாம். உங்கள் பணித்திறன் மேம்படும், மேலும் சட்டப் பிரச்சனைகள் அல்லது போட்டித் தேர்வுகள் தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் உடல்நலத்தில் நீங்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
செவ்வாய் கிரகத்தின் அருள் பெற முருகரை வணங்குவதும், "ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ பௌமஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்வதும் நல்லது.
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