/செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 2 நாட்களில் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம், உங்க ராசி என்ன?

Sevvai Peyarchi Palangal: இன்னும் 2 நாட்களில் செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சியை மேற்கொள்ளவுள்ளார். இதனால் அதிகமான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
Mars Transit: ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, பூச நட்சத்திரத்தில் செவ்வாயின் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இக்காலகட்டத்தில், சிலருக்கு நிதி விவகாரங்களில் நிம்மதி கிடைக்கலாம் என்றும், வேலை மற்றும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணிகள் முன்னேற்றம் அடையவும், சிரமங்களிலிருந்து விடுபடவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. செவ்வாய் பூச நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைவதால் எந்தெந்த ராசிகளுக்குப் அதிக பலன் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே காணலாம்.
செவ்வாய் தற்போது புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் உள்ளார். செப்டம்பர் 24, 2026 அன்று, அவர் செவ்வாய் பூச நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைந்து, அக்டோபர் 17, 2026 வரை அங்கேயே தங்கியிருப்பார்.
பூச நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். அந்த அதிர்ச்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
செவ்வாய் பூச நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைவது மேஷ ராசியினருக்குச் சாதகமான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். கடந்த காலத்தை விட நிதி நிலைமை மேம்படுவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வேகம் பெறலாம். தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் ஈட்டப் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில் மன அழுத்தம் குறைவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது.
சிம்ம ராசியினருக்கு செவ்வாய் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி சாதகமான நன்மைகளை அளிக்கும். அவர்களது தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். நிதி நிலை வலுவாக இருக்கும். வேலையை மாற்றத் திட்டமிடுபவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.தொழில் செய்பவர்களுக்குப் புதிய திட்டம் அல்லது முயற்சியைத் தொடங்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்களுக்கும் இக்காலகட்டம் சாதனைகள் நிறைந்ததாக அமையும்.
கன்னி ராசியினருக்கு, செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரக்கூடும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும், வீட்டி சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். திடீர் பண வரவுக்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. ஒரு முக்கிய பணியில் விரும்பிய வெற்றி கிடைக்கக்கூடும். தொழில் தொடங்கத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இக்காலம் சாதகமாக அமையலாம். திருமண வாழ்க்கையில் துணையுடன் நல்லுறவு நிலவக்கூடும்.
தனுசு ராசியினருக்கு, பூச நட்சத்திரத்தின் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நிதி ரீதியாக நன்மை பயப்பதாக அமையும். வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும். திடீர் பண வரவுக்கான வாய்ப்பும் ஏற்படலாம். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையத் தொடங்கும். முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சட்ட விவகாரங்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.
செவ்வாயின் அருள் பெற தினமும் கந்தர் சஷ்டி கவசம் பாராயணம் செய்யலாம். மேலும் "ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ அங்காரக ப்ரசோதயாத்" என்ற செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரத்தை கூறுவதும் நல்லது.
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