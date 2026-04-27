பரணியில் செவ்வாய் பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு சுக வாழ்க்கை - சொகுசா இருக்கலாம்!

Mars Constellation Transit: செவ்வாய் பகவான், சுக்கிரனின் நட்சத்திரமான பரணிக்கு பெயர்ச்சி அடைவதால் இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையே சிறப்பாக மாறப்போகிறது. பொருளாதார ரீதியாகவும், வாழ்க்கை முறை ரீதியாகவும் பல்வேறு நல்ல மாற்றங்களை சந்திப்பார்கள்.

Mars Bharani Constellation Transit: மே மாதம் இன்னும் சில நாள்களில் பிறக்க இருக்கிறது. இந்த மே மாதத்தில் செவ்வாய் பகவான், சுக்கிரனுக்கு உகந்த பரணி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார். இதனால், இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் வாழ்வு பிரகாசமாகும். இதில் யார் யார் பலனடைவார்கள்? என்பதை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.

   
வரும் மே 29ஆம் தேதி அன்று காலை 6.34 மணிக்கு, செவ்வாய் பகவான் சுக்கிர பகவானுக்கு உகந்த பரணி நட்சத்தரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார்.

செவ்வாய் பகவான் வரும் ஜூன் 16ஆம் தேதிவரை பரணி நட்சத்திரத்தில் வீற்றிருப்பார். இந்த பரணி நட்சத்திரத்திற்கு செவ்வாய் பகவான் பெயர்ச்சியடைவதால் நான்கு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையே பிரகாசமாகும். 

மே 29ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 16ஆம் தேதிவரை செவ்வாய் பகவான் பரணி நட்சத்திரத்தில் இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில், பயனடையப்போகும் அந்த 4 ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? அவர்களுக்கான பலன்கள் என்னென்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.

மேஷம் (Aries): செவ்வாய் பகவான் பரணி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவதால், மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் நிம்மதியும், நேர்மறையான எண்ணங்களும் அதிகரிக்கும். இதனால், மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் மீது நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மூத்தவர்களின் அறிவுரையை பின்பற்றி வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். பணியிடத்தில் நிலவும் தடைகள் அனைத்தும் சுக்கு நூறாக உடையும். சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் வரும். 

துலாம் (Libra): செவ்வாய் பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி காரணமாக, துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி பெருகும். நிதி நிலைமை சிறப்பாகும், வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும். கல்வித்துறையில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கான துணிச்சல் உங்களுக்கு வரும். அனைத்து பிரச்னைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும். 

விருச்சிகம் (Scorpio): செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுபமானதாக இருக்கும். முக்கியமான இலக்கை இந்த காலகட்டத்தில் அடைவீர்கள், சாதனை உணர்வு ஏற்படும். நீண்டநாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். சமூக ரீதியில் உங்களுக்கான மதிப்பு உயரும். பொருளாதாரம் மேம்படும், வருமானத்திற்கான வழிகள் அதிகரிக்கும். உடல்நிலை பிரச்னைகளும் உடனே சரியாகும். 

தனுசு (Sagittarius): செவ்வாய் பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி உங்களின் வாழ்வில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும். மகிழ்ச்சி விண்ணை முட்டும். நீண்ட நாள் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க இதுவே சரியான தருணம். பொருளாதார நன்மை உங்களுக்கு ஏற்படும். 

பொறுப்பு துறப்பு: அன்பான வாசகர்களே, இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் இணையத்தில் உள்ள தகவல்கள், ஜோதிடர்களின் கணிப்புகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இவற்றை ஜீ நியூஸ் (Zee News) உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

