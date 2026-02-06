சனியின் அஸ்தமனம்.. மார்ச் முதல் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்கபோகும் 3 ராசிகள்!

Shani Asta 2026: மீன ராசியில் சனியின் அஸ்தமனதால், பிரச்சனையை சந்திக்கும் ராசிகள் குறித்து.
Shani Asta 2026: சனி பகவானின் அஸ்தமனதால், 3 ராசிக்கரர்கள் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்க உள்ளனர். அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பிரச்ச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
சனி பகவான் ஒரு ராசியில் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடியவர். ஒருவரது செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு பலன்களை கொடுக்கக்கூடியவர்.
தற்போது மீன ராசியில் இருக்கும் சனி, வரும் மார்ச் 13ஆம் தேதி அஸ்தமனமாக உள்ளார். சனி பகவானின் இந்த நிலை சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
மேஷம்: சனி பகவான் மேஷ ராசியின் 12வது வீட்டில் அஸ்தமனமாகிறது. இதனால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் பண விவகாரத்தில் சிக்கலை சந்திக்க இருக்கின்றனர். கடன் அதிகரிக்கலாம். இல்லையென்றால் நீங்கள் கடன் கொடுக்கும் பணம் உங்களிடன் வந்து சேராது. இந்த காலகட்டத்தில் அதிக கோபத்தை தவிர்ப்பது நல்லது. ஆரோக்கியத்திலும் கவனம் தேவை.
துலாம்: சனி பகவான் துலாம் ராசியின் 6ம் வீட்டில் அஸ்தமனமாக உள்ளார். இதனால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் பல இழப்புகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் செலவுகளை சுருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் பண கஷ்டம் ஏற்படும். அதேபோல் முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
விருச்சிகம்: சனி பகவான் விருச்சிக ராசியின் 5வது வீட்டில் அஸ்தமனமாக உள்ளார். இதனால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பெரும் சவாலை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றனர். பண விஷயத்தில் பெரிய பிரச்சனையை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை ஏற்படலாம். இதனால் வாழ்க்கையில் கவலை அதிகரிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.