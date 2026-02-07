30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மேஷ ராசியில் சனி பகவான்! 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்..

Shani Gochar After 30 Years : சனி பகவான், ஒரு ராசியில் இருந்து இன்னொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி பெறுகிறார். இது, ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியமானதாகும்.
Shani Gochar After 30 Years : சனி பகவான் எப்போது ஒரு ராசியில் இருந்து இன்னொரு ராசிக்கு மாறினாலும், அத்ஹு பிற ராசிகளையும் பாதிக்கும். மேஷத்தி, சனி பகவான் பெயர்ச்சிக்கு எந்த ராசிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
சனி பகவானின் மேஷ ராசிப்பெயர்ச்சி, வரும் ஜூன் 3ஆம் தேதி 2027 அன்று நடைபெறும். இந்த பெயர்ச்சியானது, கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிகழும். மேஷ ராசியில், சனி பகவானின் மிக குறைந்த ராசியாகும். இந்த பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு தொல்லை தருவதாக இருக்கும்.
இந்த சனி பெயர்ச்சியால் பயனடையும் நான்கு ராசிகள் இருக்கின்றன. இந்த ராசிகளுக்கு செல்வச்செழிப்புக்கு பஞ்சமே இருக்காது. அவை எந்தெந்த ராசிகள் தெரியுமா?
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவானின் பெயர்ச்சி, நன்மை அளிப்பதாக இருக்கிறது. இதனால் நீண்ட காலமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பணிகள் நிறைவடையும். இதனால், திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும். இதனால், பழைய முதலீடுகள் கணிசமான லாபத்தை தரலாம். இதனால் விரும்பிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த சனி பெயர்ச்சி சிறப்பானதாக இருக்கும். இவர்கள் சனி தோஷத்தில் இருந்து விடுபடுவதுடன், தொட்ட வேலை தொடங்கும். புதிய முயற்சிகளை ஆரம்பிக்க நல்ல காலம் இது. வணிகம் செய்பவர்களுக்கு கணிசமான வருமானம் கிடைக்கும். அதே போல, சம்பளமும் அதிகரிக்கும் .
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சனிப்பெயர்ச்சியால் கதவுகள் திறக்கும். அதிர்ஷ்டங்கள் அவர்கள் பக்கம் நிற்கும். நிதி நிலைமை உயர்ந்து, லாபம் கூடும். நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் வழக்குகள் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும்.
சனி பகவான், மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி பெறுவதால், கும்ப ராசிக்காரர்கள் சனி பகவானின் அருளை பெருகின்றனர். அவர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து நாள்பட்ட நோய் அபாயங்கள் குணமடையும். அவர்கள் கடனில் இருந்து விடுபட்டு, பல நாட்களாக வராமல் இருந்த பணம் வந்து சேரும்.
