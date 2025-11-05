2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, அதிஷ்டம்

Saturn Transit: சனி தற்போது குருவால் ஆளப்படும் மீன ராசியில் பயணித்து வருகிறார், வருகிற 2026 முழுவதும் இந்த ராசியில் தொடர்ந்து பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருவார்.
வருகிற 2026 புத்தாண்டு முதல் சனி கிரகத்தில் எவ்வித ராசி மாற்றமும் ஏற்படுத்தாது. 2026 ஆம் ஆண்டில் சனி மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருவதால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஜோதிடத்தில், கர்ம பலனைத் தரும் சனி நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களைத் தருவார். தற்போது, சனி மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார், மேலும் 2026 இல் எந்த ராசி மாற்றமும் இருக்காது. 2027 இல், சனி மீன ராசியிலிருந்து மேஷ ராசிக்கு இடம்பெயர்ச்சி அடைவார். 2026 ஆம் ஆண்டில் மீன ராசியில் சனியின் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும், மேலும் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். 2026 இல் மீன ராசியில் சனி பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று பார்ப்போம்.
ரிஷபம்: மீன ராசியில் சனி பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்கு சாதகமாக இருக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டு உங்கள் தொழிலுக்கு நல்ல நேரமாக இருக்கும், மேலும் நீங்கள் முன்னேற்றத்தைக் காணலாம். உங்கள் வணிகம் விரிவடையக்கூடும். வேலை செய்பவர்கள் பதவி உயர்வு மற்றும் வருமானத்தில் அதிகரிப்பைக் காணலாம். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மீன ராசியில் சனி பெயர்ச்சி அடைவதால் பற்றாக்குறை நீங்கும். புத்தாண்டில் சனியின் செல்வாக்கு உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். சமூக கௌரவம் அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். வணிகப் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
துலாம்: 2026 ஆம் ஆண்டு சனி பகவான் துலாம் ராசிக்கு நல்ல பலன்களைத் தரக்கூடும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும், மேலும் ஏற்கனவே உள்ள மூலங்களிலிருந்தும் பணம் வரும். தொழில் பிரச்சினைகளில் இருந்து நிவாரணம் பெறலாம். குடும்ப மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் பிடியில் இருந்து முழுமையாக விடுதலை கிடைக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டு மீன ராசிக்கு சனி பெயர்ச்சி அடைவதால் உங்கள் வேலையில் உள்ள தடைகள் நீங்கும். நல்ல முதலீட்டு வாய்ப்புகள் உருவாகும். நிதி சிக்கல்கள் நீங்கும். செலவுகள் குறைந்து வருமானம் அதிகரிக்கும்.
சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களில் சனி பகவான் பொதுவாக பல சோதனைகளை கொடுப்பார். அப்படிப்பட்ட நேரங்களில், நேர்மையான வழியில், முழுமையான முயற்சியை முதலீடு செய்து, பிறருக்கு உதவி, நேர்த்தியான வாழ்வை வாழ்ந்தால், சனி பகவான் மகிழ்ந்து அருள் புரிவார்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.