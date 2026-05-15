/சனி ஜெயந்தி: சனியின் அருளை பெறும் 3 ராசிகள்.. ராஜயோகம், செல்வம் பெருகும்

shani Amavasya On May 16th: சனி அமாவாசை மே 16ஆம் தேதி வருகிறது. சனி அமாவாசை 13ஆம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனிக்கிழமையில் வருகிறது. இதனால், ஜோதிட ரீதியாக சனி அமாவாசை நாள் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. சனி அமாவாசை நாளில் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ரசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், வரும் மே 16ஆம் தேதி சனி அமாவாசை நடக்கிறது. சனி அமாவாசை நாள் ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்தும் பெறுகிறது. சனி அமாவாசை 13 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனிக்கிழமையில் வருகிறது.
13 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி அமாவாசை சனிக்கிழமையில் வருவது பன்மடங்கு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அன்றைய நாளில் ராஜயோகங்கள், சுப யோகங்கள் உருவாகியது. இந்த நிலையில், சனி அமாவாசை நாளில் 3 ராசிகளுக்கு சுப பலன்களை சனி பகவான் கொடுக்கிறார். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
கன்னி - சனி அமாவாசை நாளில் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் பல வழிகளில் இருந்து நன்மைகளை பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக தடையில் இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானம் உயரக் கூடும். நிதி ரீதியாக உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். இந்த நாளில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும்.
மகரம் - சனி அமாவாசை நாளில் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு பலன்களை பெறுவார்கள். புதிய வீடு, வாகனம் வாங்கும் கனவு உங்களுக்கு நனவாகும். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வேலை தேடுபவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். தடைகள் நீங்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும்.
கும்பம் - சனி அமாவாசை நாளில் கும்ப ராசிக்காரர்கள் நேர்மறைன பலன்களை பெறுவார்கள். சனி பகவானின் அருளால் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். மேலும், நகை, சொத்து வாங்கும் யோகம் உள்ளது. அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும.