சனி பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Shani Nakshatra Peyarchi: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. 2026 மே 17ஆம் தேதி சனி பகவானின் ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். புதன் ரேவதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதியாக இருக்கிறார். சனி, புதனின் இந்த சேர்க்கையால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமானதாக இருக்கும்.
Shani Nakshatra Peyarchi: சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி, தனுசு, மீனம் ஆகிய ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். இதுகுறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும், சில கிரகங்கள் நட்சத்திர பெயர்ச்சியும் அடையும். அந்த வகையில், சனி பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவான் தோரயமாக இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். அவ்வப்போது, சனி பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சியும் அடைகிறார். அந்த வகையில், மே 17ஆம் தேதி சனி பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார்
சனி பகவான் மே 17ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அக்டோபர் 9ஆம் தேதி வரை ரேவதி நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு சுப காரியங்கள் நடக்கும். சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி, தனுசு, மீனம் ஆகிய ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். இந்த ராசிகளுக்கான முழு பலன்களை தெரிந்து கொள்வோம்.
கன்னி - சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கும். கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு நல்ல பலன் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் இருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். பழைய கடன்கள் அடையும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். வேலையில்லாதவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும்
தனுசு - சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சயில் தனுசு ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் வேலைக்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். வருமானம் உயரக் கூடும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்களுக்கு வருமானம் உயரும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
மீனம் - மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் உங்களுக்கு சாதகமாக சில முடிவுகள் இருக்கும். நீண்ட தூரம் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிட மாறுதலுக்கு சிறந்த காலமாக இருக்குமூ. தொழிலில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள்.