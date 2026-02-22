English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்

சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்

Shani Nakshatra Peyarchi 2026: சனி பகவான் இன்று தனது நிலையை மாற்றியுள்ளார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகள் பிரச்னைகளில் இருந்து விலகி, நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். 

 

Shani Nakshatra Peyarchi 2026: சனியின் பெயர்ச்சியால் செல்வம், பணம், நகை கொட்டும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 
1 /7

ஜோதிட ரீதியாக, 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியமானது சனி கிரகம். சனி இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றி வருகிறது. இதனால், சனியின் நிலை மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.   

2 /7

அந்த வகையில், சனி பகவான் இன்று தனது நிலையை மாற்றி உள்ளார்.  அதாவது, பிப்ரவரி 22ஆம் தேதியான இன்று சனி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் முதல் கட்டத்தில் இருந்து வெளியேறி இரண்டாம் கட்டத்தில் நுழைந்தார்.   

3 /7

மார்ச் 21ஆம் தேதி சனி இந்த நிலையில் இருப்பார். இந்த நேரத்தில் அனைத்து ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுததும். ஆனால், சில ராசிகளுக்கு நன்மைகளை உண்டாகும். உத்திரட்டாதி நட்சத்தில் மீனத்தில் உள்ளது. இதனால், சனி இந்த நிலையில் மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.   

4 /7

மேஷம் - சனியின் நிலையால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதி, மகிழ்ச்சி இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் பணிகளை முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு திடீர் லாபங்கள் உண்டாகும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். மன அழுத்தம் குறையக் கூடும்.  

5 /7

கடகம் - கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் இந்த நிலையால் சாதகமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். பதவி உயர்வு கிடைக்கும். சம்பளம் உயர்வு வரவும் வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. உடல்நலத்தில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள்.   

6 /7

மீனம் - சனியின் நிலையால் மீன ராசிக்காரர்களுககு மிகவும் நன்மை உண்டாகும். தொழிலில் புதிய முதலீடுகள் இருக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிக லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். திருமண தடைக்ள நீங்கும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளும், உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டும் கிடைக்கும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள்

7 /7

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)  

Shani peyarchi Saturn Transit Shani Nakshatra Peyarchi Zodiac Signs Lucky zodiac signs

Next Gallery

கம்மி விலையில் காஷ்மீர் டூர்! குடும்பத்துடன் 6 நாட்கள் சுற்றுலா.. சூப்பரான வாய்ப்பு