2027 சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்

ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, 2026 ஆம் ஆண்டு சில ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்கள் நிறைந்த ஆண்டாக இருக்குமாம். இந்த ராசி நபர்கள் 2027 ஆம் ஆண்டிலும் ஏழரை சனியின் தாக்கத்தில் இருபார்கள். உங்கள் ராசி லிஸ்ட்டில் இருக்கிறா என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, 2026 ஆம் ஆண்டு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சவாலானதாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் 2027 ஆம் ஆண்டு ஏழரை சனியின் தாக்கத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள். தற்போது, மேஷம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்கள் ஏழரை சனியின் கீழ் பயணித்து வருகிறார். இதே நிலையில் தான் சனி பகவான் அடுத்த ஆண்டு, 2027 வரை நீடிப்பார். இந்த சூழ்நிலையில், ஏழரை சனியின் இந்த ஆண்டுக்குப் பிறகு, 2027 ஆம் ஆண்டு இந்த ராசிகளின் வாழ்க்கையில் சவால்களை சந்திக்க நேரிடம். எனவே, 2027 ஆம் ஆண்டு எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனியின் தாக்கம் அதிகம் இருக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த நேரத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பொறுமை மிகவும் முக்கியம். கவனமாக சிந்திக்க வேண்டும். லாபம் மற்றும் நஷ்டம் இரண்டும் உங்கள் முடிவுகள் மற்றும் சிந்தனையை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது. செலவுகளைக் குறைக்க முயற்சி செய்யுங்கள். உங்கள் துணையுடன் கலந்தாலோசித்த பின்னரே முதலீடுகளை செய்யாவும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, 2027 ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். ஏழரை சனி 2027 இல் முடிவடையும். வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். உங்கள் உடல்நலம் குறித்து நீங்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்; பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கக்கூடும். தவறான புரிதல்களைத் தவிர்க்கவும்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 2027ல் சனி பகவான் சிரமங்களை ஏற்படுத்துவார். உங்கள் வேலை முடிவடையும், ஆனால் அதற்கு நிறைய கடின உழைப்பு தேவைப்படும். அரசாங்க பிரச்சினைகளையும் நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். வாகனம் வாங்குவது ஒரு சவாலாக இருக்கலாம். நீங்கள் ஏராளமான உடல்நலப் பிரச்சினைகளையும் சந்திக்க நேரிடும்.
நம் அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் சனி பகவான் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். சனி ஒழுக்கம் மற்றும் நீதியின் கிரகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சனி உங்கள் பொறுமையை சோதிப்பார், ஆனால் உங்கள் நேர்மையான வேலைக்கு ஏற்ப பலனையும் தருவார். உங்கள் நேர்மையான வேலை, சேவை மற்றும் பொறுமைக்கு உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும் பலனையே சனி பகவான் எப்போதும் தருவார். ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை, சனி உங்கள் மூட்டுகள் மற்றும் எலும்புகளைப் பாதிக்கும், எனவே உங்கள் தசைகளை வலுப்படுத்துதல், நீட்சி மற்றும் போதுமான தூக்கத்தைப் பெறுதல் ஆகியவற்றில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.