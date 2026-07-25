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30 ஆண்டுகளுக்கு பின்.. மேஷத்தில் சனி பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. வெற்றி, ஜாக்பாட்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 25, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:44 AM IST

Shani Peyarchi: 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி பகவான் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவானின் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

 

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ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் இருக்கிறார்.  சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். அந்த வகையில், 2027ஆம் ஆண்டு சனி பகவானின் மிகப்பெரிய பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது.  அதாவது, 2027, ஜூன் 3ஆம் தேதி சனி பகவான் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.

 

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கிட்டதட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி பகவானின் பெயர்ச்சி மேஷ ராசியில் நடக்கிறது. சனி பகவான் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஆனால், சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான தாக்கத்தையும், புதிய வாய்ப்புகளை கொண்டு வரும். எனவே, சனி பகவான் பெயர்ச்சி 2027 ஜூன் முதல் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்று பார்ப்போம்.

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மிதுனம் - சனி பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களை கொடுக்கும். புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்க்ள. பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலதிபர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களை பெறுவீர்கள். வெளிநாட்டு பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

 

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சிம்மம் - சனி பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் செல்வம் பெருகும். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். முடங்கியிருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். தடைகள் நீங்கும். சொத்து அல்லது வாகனம வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம். நிதி நிலைமை மேம்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். மேலும், உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.

 

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தனுசு - சனி பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலும், விரும்பிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். வருமானம் அதிகரிக்கக் கூடும். தொழிலதிபர்கள் பெரிய முதலீடுகளைச் செய்ய முடிவெடுக்கலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள்.

 

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கும்பம் - சனி பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள நிறைவேறும். சரியாக திசையில் செல்வீர்கள். பணியிடத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறந்த காலமாக இருக்கும். வெளிநாடு செல்லும் கனவு நனவாகலாம். உயர்கல்வியில் மாணவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள். நகை, வாகனம், புதிய வீடு வாங்கும் யோகம் பிரகாசமாக உள்ளது.

 

TAGS:
Shani peyarchi
Saturn Transit

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